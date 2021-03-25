За квартал свыше 1 млрд. зрителей со всего мира смотрели каналы украинских авторов

25 марта 2021 г., 13:45

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Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы едва ли не в каждую сферу жизни людей. YouTube постоянно меняется, как и предпочтения зрителей. Ежемесячно в свои аккаунты YouTube заходят 2 млрд. пользователей в мире, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США. Количество украинских каналов с количеством подписчиков свыше 100 тыс. за последний год возросло на 35%, а от 1 млн. подписчиков – на 45%. В среднем украинский пользователь ежедневно проводит в YouTube более 55 минут.

В условиях пандемии большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, ролики с медитациями прибавили 35%, а интерес к кулинарным каналам повысился на 45%. Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире выросло в 10 раз за три года, а зрители смотрят их в среднем вчетверо дольше, чем обычные видео.

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 г. образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту – видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%. Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству – время просмотра соответствующих видео в декабре 2020 г. увеличилось на 50% в годовом сопоставлении.

Сохраняет актуальность и развивается экспорт контента на иноязычные рынки. За последние три месяца более 1 млрд. пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов, а среди самых популярных языков (помимо украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские создатели: английский, испанский, хинди и арабский.

Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран, стоит отметить серию каналов с развлекательным контентом для молодежи на разных языках от Lady Diana, среди которых самыми популярными являются канал на испанском языке Hola Amigos (5,7 млн подписчиков и 2,6 млрд просмотров) и Diana Series (1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров) на арабском; познавательный канал на английском – Ridddle (3,78 млн подписчиков и более 450 млн просмотров), английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow. Кроме того востребован контент, который не требует перевода – яркими примерами являются каналы с мультфильмами: Booba с более 2 млрд. просмотров и VexTrex с более 4,5 млрд. просмотров. Также популярность приобретает уникальный авторский контент – например, вязание крючком от канала Crochet.ElenaRugalStudio (730 тыс. подписчиков) или канал спидкубера Cubastic (650 тыс. подписчиков) на английском языке.

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