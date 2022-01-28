За квартал SAP получила 7,54 млрд евро, на облачные сервисы пришлось 2,61 млрд евро

28 января 2022 г., 17:51

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SAP сообщила о результатах, полученных в четвертом квартале.



Отмечается, что выручка увеличивается, поскольку ее облачный бизнес продолжает расти, подтверждая предварительные данные, полученные ранее в этом месяце.



В отчете, не основанном на МСФО, немецкая компания сообщила, что общий доход вырос до 7,98 млрд евро с 7,54 млрд евро в четвертом квартале прошлого года. Продажи решений на базе облачных вычислений выросли до 2,61 млрд евро (с 2,04 млрд евро). Доход от лицензий на программное обеспечение снизился до 1,46 млрд евро с 1,70 млрд евро.



SAP отказывается от продажи лицензий на ПО и постепенно переходит к облачным сервисам на основе подписки, делая ставку на более прибыльную и предсказуемую модель, основанную на регулярных доходах, как отмечают аналитики.



Операционная прибыль по итогам квартала снизилась до 2,47 млрд евро с 2,77 млрд евро, а операционная маржа снизилась с 36,8% до 30,9% .



Чистая прибыль выросла до 2,19 млрд евро с 2 млрд евро.



По итогам 2022 года компания ожидает операционную прибыль в постоянной валюте от 7,8 до 8,25 млрд евро, а облачную выручку от 11,55 до 11,85 млрд евро.

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