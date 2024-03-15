За два роки через чатбот «єВорог» було отримано більше 570 тисяч важливих повідомлень

15 марта 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило, що «народна розвідка» працює - і єВорог це підтверджує. За два роки роботи чатбота українці 570+ тисяч раз повідомляли через нього про опорні пункти росіян, про їхні склади з боєприпасами та техніку.



«єВорог - це про сміливість українців. Є кілька історій, про які можу розповісти. Наприклад, в одному місті майже з кожної квартири двох вулиць українці відправляли в чатбот дані про пересування колони ворожої техніки з ракетами — і Сили оборони за вашими заявками її знищили. В іншому регіоні люди з 9 населених пунктів фіксували рух великої колони російської техніки протягом усього її шляху в 100 км. У чатбот надійшло 19 повідомлень з фото та відео цієї колони. І ця інформація також стала корисною для Сил оборони», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.



За важливістю інформація від українців з окупованих територій прирівнюється до супутникових знімків і даних розвідки. Кожну заявку обробляють кілька ліній підтримки. На першій спеціалісти верифікують інформацію, візуально перевіряють на логіку: чи точно це танк, а не нога або стіна. На другій — аналізують заявку за стандартами Міноборони. Далі вирішують, чи відправляти її Силам оборони. Ця інформація дає змогу військовим оперативно вирішувати, куди бити.



Війна триває, і потреба в інформації залишається. Живете на окупованих територіях або маєте там родичів? Повідомляйте в єВорог про російську техніку, особовий склад та колаборантів.

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