За добу відновлено електропостачання 345,2 тис. споживачів

31 мая 2022 г., 11:00

0

Tweet

Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 30 травня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 345,2 тис. споживачів.



Зокрема, у Донецькій області — 336 тисячам, Запорізькій — 3,9 тисячам, Харківській – 3,5 тисячам, Київській – 1,3 тисячам, Житомирській – 300 споживачам, Миколаївській – 200 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.



Станом на 30 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 748 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 615 тисяч споживачів, через несприятливі погодні умови – 5,1 тисячі. Найбільше знеструмлених абонентів у Донецькій області – 352,3 тисячі, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 38,9 тисячі.



Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» терміново повернули в роботу дві пошкоджені обстрілами лінії 330 кВ на сході, в районах де йдуть бойові дії. Відновлено електропостачання великої низки населених пунктів у двох районах Донецької області.



Ще три лінії 330 кВ ремонтуються на південному та північному сході.



У центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на підстанції 750 кВ. Одночасно ремонтні бригади працюють над поновленням роботи повітряної лінії 750 кВ та двох ліній 330 кВ.



На півночі на підстанції 330 кВ продовжується демонтаж пошкодженого обладнання, готуються траси для прокладки кабелів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист