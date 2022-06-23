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За добу відновлено електропостачання 24,2 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії

23 июня 2022 г., 8:35

Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 24,2 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Запорізькій області – 17 тис, Донецькій – 2,5 тис, Херсонській – 1,9 тис, Харківській – 1,3 тис, Дніпропетровській – 800 споживачам, Сумській – 400 споживачам, Миколаївській – 300 споживачам.

Станом на 22 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 740 населених пунктів, загалом близько 580,9 тис споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 349,5 тисяч, Луганській – понад 128,2 тис, Харківській – близько 35,5 тис споживачів.

Українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

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