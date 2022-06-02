За добу відновлено електропостачання 17,4 тис споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії

2 июня 2022 г., 9:45

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Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 17,4 тисячам споживачів, яких було знеструмлено через бойові дії.



Зокрема, в Харківській області – 6,8 тисячам, Сумській – 3,8 тисячам, Донецькій – 2,4 тисячам, Запорізькій – 2,3 тисячам, Миколаївській – 2,1 тисячам споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 1 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 767 населених пунктів, загалом близько 632 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 358,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 42,9 тисячі споживачів.



Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.



Загалом під час ремонтів було оглянуто понад 40 кілометрів траси лінії, встановлено 8 нових розпірок, ліквідовано 5 розривів проводів.



Ще на трьох лініях 330 кВ, у східному та центральному регіонах, також проводяться ремонтні роботи: ліквідовуються осколочні пошкодження проводу, встановлюються нові залізобетонні опори. Продовжується огляд дальніх ділянок разом з ДСНС.



Продовжуються роботи з відновлення високовольтної частини інфраструктури класу напруги 750 кВ. На підстанції змонтовано ще один вимикач, на лінії одночасно працюють 9 бригад – ліквідуються пориви та провисання проводу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист