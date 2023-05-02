За чотири роки послугою перенесення мобільного абонентського номера скористалися майже 298 тис. разів

2 мая 2023 г., 17:35

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку» (НКЕК) нагадує, що 1 травня 2019 року в Україні було запущено послугу збереження абонентського номера при зміні оператора Mobile Number Portability (MNP).

За весь період роботи послуги – із 1 травня 2019 по 1 травня 2023 року було перенесено 297543 номерів абонентів. При цьому, після впровадження послуги попит споживачів на її отримання зростав кожного року, зокрема: за 2019 рік перенесено 38692 номерів; за 2020 – 65957; за 2021 – 76408. Минулого року у зв’язку з активними воєнними діями попит на послугу дещо знизився і склав 71316 перенесених номерів абонентів. Але у 2023 році знов демонструє значну тенденцію до зростання і станом на 1 травня (третина року) вже перенесено понад 45 тисяч номерів абонентів.

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