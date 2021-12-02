За 15 лет Apple помогла собрать почти 270 млн. долл. на борьбу со СПИДом

2 декабря 2021 г., 15:55

0

Tweet

Компания Apple предлагает новые возможности для поддержки работы фонда (RED) по борьбе с ВИЧ/СПИДом и Covid-19. В течение последних 15 лет покупатели Apple играли важную роль в работе (RED), направленной на поддержку «Глобального фонда для борьбы со СПИДом». Этот фонд предоставляет доступ к жизненно важным медицинским услугам наиболее уязвимым сообществам в странах Центральной и Западной Африки. Сейчас, когда Covid-19 продолжает влиять на жизнь людей по всему миру, в том числе людей с ВИЧ, борьба с пандемиями становится особенно актуальной.

С 2006 г. покупатели Apple помогли собрать почти 270 млн. долл., которые были направлены на финансирование профилактических мер, анализов и консультаций для людей, на жизнь которых повлиял ВИЧ/СПИД. Гранты, выданные при поддержке Apple, помогли обеспечить лечение и поддержку более чем 11 млн. человек, профинансировать проведение свыше 192 млн. анализов на ВИЧ и обеспечить необходимую антиретровирусную терапию более чем для 13,8 млн. человек. В одном только 2020 г. поддержка компанией Apple фонда (RED) помогла предотвратить передачу ВИЧ от матери младенцу более чем в 145 тыс. случаев.

Благодаря поддержке Apple фонд (RED) смог расширить сферу деятельности и предоставить дополнительные услуги и поддержку наиболее уязвимым сообществам, особенно сильно пострадавшим от пандемии Covid-19. За последние полтора года Covid-19 создал новые трудности в таких сферах здравоохранения, как доступ к медицинским услугам, диагностика и поставки медицинских препаратов и оборудования, что в свою очередь дополнительно усложнило реализацию наиболее важных программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Чтобы помочь справиться с этими проблемами, компания Apple одна из первых перенаправила свои ресурсы на новые инициативы фонда, призванные бороться с Covid-19.

В этом году компания Apple предоставила покупателям ещё больше возможностей для поддержки фонда (RED) и его работы: это и устройства и аксессуары (PRODUCT)RED, и программа пожертвований при оплате с помощью Apple Pay, и специальные подборки контента в сервисах.

Часть доходов от продажи каждого устройства (PRODUCT)RED перечисляется напрямую в «Глобальный фонд для борьбы со СПИДом». До конца следующего года половина этих средств будет направляться на поддержку инициатив по борьбе с Covid-19, призванных снизить влияние пандемии Covid-19 на программы по борьбе со СПИДом.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі