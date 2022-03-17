З'явилось оновлення застосунку «Повітряна тривога»

17 марта 2022 г., 11:37

Команда Ajax Systems спільно з stfalcon.com працює над новими рішеннями для швидкого інформування про тривоги.



Що нового у версії 2.2:

Налаштування гучності сповіщень на iOS та Android.

Нульовий мобільний інтернет-трафік за користування застосунком.

Створено Telegram-канал «Повітряна тривога» https://t.me/air_alert_ua , що дублює інформацію про тривоги

Розробники застосунку нагадують:

Сповіщення у застосунку та у Telegram-каналі — це додаткова можливість отримати сигнал тривоги. Будьте уважні до вуличних сирен і попереджень, користуйтесь іншими каналами сповіщень про тривоги.

Крім iOS та Android застосунок доступний до завантаження на Huawei. Додано всі області України, окремі міста та територіальні громади.

Доступні всі 1470 громади України.

Щоб дізнатися більше про оновлену версію та завантажити застосунок — переходьте та підписуйтеся на офіційну сторінку:

https://www.facebook.com/PovitrianaTryvoha/



Бережіть себе та близьких!

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