З початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. акаунтів

29 марта 2022 г., 10:51

З початку війни Служба Безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.



Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.



Через цю «армію ботів» поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.



Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.



Під час обшуків правоохоронці виявили:

▪️понад 100 комплектів GSM-шлюзів

▪️майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності

▪️ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій

▪️чорнову бухгалтерію



За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист