З початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. акаунтів

З початку війни Служба Безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Через цю «армію ботів» поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.
Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️понад 100 комплектів GSM-шлюзів
▪️майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
▪️ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
▪️чорнову бухгалтерію
За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
|0