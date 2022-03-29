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З початку війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. акаунтів

29 марта 2022 г., 10:51

З початку війни Служба Безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Через цю «армію ботів» поширювали фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.

Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️понад 100 комплектів GSM-шлюзів
▪️майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
▪️ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
▪️чорнову бухгалтерію

За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 Кримінального кодексу України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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