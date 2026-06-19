З початку тижня піротехніками ДСНС знешкоджено 877 вибухонебезпечних предметів

19 июня 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 401 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 877 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 209,71 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 57 тис. 90, на Херсонщині – 30 тис. 558, Донеччині – 18 тис. 902, Київщині – 17 тис. 540, Миколаївщині – 13 тис. 303, Чернігівщині – 9 тис. 67, Сумщині – 8 тис. 463.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 661 тис. 805 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 237 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 199 тис. 533 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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