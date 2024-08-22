З початку року у США електрика переважно надходила від вітрової та сонячної енергетики

22 августа 2024 г., 16:33

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EcoWatch повідомляє, що з січня по липень цього року вітрова та сонячна енергетика в США виробила більше чистої електроенергії, ніж вугільна, згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США (EIA).

Згідно з ЕІА Monthly Energy Review за липень 2024 року, чисте виробництво електроенергії з відновлюваних джерел випередило вугільну енергетику за перші сім місяців цього року. Це вперше у США.

Крім того, лише вітрова енергетика випереджала вугільну два місяці поспіль: березні та квітні. Як повідомляє CleanTechnica, вітроенергетичні системи виробили 45,9 ГВт-год у березні та рекордні 47,7 ГВт-год у квітні, порівняно з 38,4 ГВт-год та 37,2 ГВт відповідно вугільними електростанціями.

У 2023 році відновлювані джерела енергії випереджали вугільну генерацію протягом перших п'яти місяців року. Але влітку попит на енергію зріс, особливо враховуючи, що минуле літо було найспекотнішим літом у Північній півкулі за останні 2000 років.

Оскільки влітку 2024 року відновлювані джерела енергії змогли випередити енергію, вироблену на вугільних електростанцій, навіть зі збільшенням попиту в році, який може стати найспекотнішим в історії. Відновлювані джерела енергії можуть в кінцевому підсумку виробляти більше енергії, ніж вугілля, за весь рік, повідомляє Scientific American.

Доля електроенергії від відновлюваних джерел зростає. До 2024 року в США планується додати 36,4 гігават сонячних електрогенеруючих потужностей у комунальному секторі, порівняно з 18,4 гігаватами, доданими попереднього року.

Як повідомляє Scientific American, виробництво вітрової енергії зросло приблизно на 8% порівняно з минулим роком. Станом на червень цього року було додано близько 2,5 гігават вітрових потужностей, а до кінця 2024 року очікується встановлення ще 4,5 гігават.

Загальна потужність вітроенергетики зросла з 2,4 гігават у 2000 році до більш ніж 150 гігават до весни 2024 року, повідомляє CleanTechnica. Сонячна енергетика за цей же період зросла більш ніж на 99 гігават. Вугільні потужності скоротилися до 177,1 гігават до квітня 2024 року порівняно з 315,1 гігават у 2000 році.

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