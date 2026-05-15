З новими процесорами AMD Ryzen PRO 9000 технологія 3D V-Cache приходить у бізнес-сегмент

Компанія AMD оголосила про розширення свого портфоліо для корпоративних настільних ПК та робочих станцій, представивши нову серію процесорів Ryzen PRO 9000. Головною інновацією стало перше в історії впровадження технології AMD 3D V-Cache у рішення корпоративного класу.

Завдяки технології 3D V-Cache, нові процесори отримали значно збільшений обсяг кеш-пам'яті. Це дозволяє суттєво прискорити роботу в складних програмах, що потребують інтенсивної обробки великих масивів даних.

Нові процесори мають від 6 до 16 ядер. Вони підтримують декілька профілів потужності з TDP до 170 Вт для стабільної роботи під піковими навантаженнями.

Платформа AMD PRO забезпечує безпеку корпоративного рівня, вона пропонує сучасні інструменти віддаленого керування та довгострокову стабільність платформи, що є критичним для ІТ-інфраструктури підприємств.

Нова серія розроблена спеціально для фахівців, чия діяльність вимагає максимальних ресурсів. У сфері медіа та розваг новинки дозволяють редагування відео у форматі 4K/8K у реальному часі, швидке кодування та композитинг (особливо при використанні відеокарт AMD Radeon PRO).

У архітектурі та будівництві (AEC) - складне моделювання, робота з BIM-системами та візуалізація архітектурних проєктів у реальному часі.

У виробництві та дизайні - прискорення 3D CAD-проєктів, симуляцій та механічного дизайну, що дозволяє швидше переходити від ідеї до готового прототипу.

Очікується, що процесори серії Ryzen PRO 9000 стануть доступними у другій половині 2026 року. Одним із перших партнерів виступила компанія Lenovo, яка продемонструвала можливості нових чипів у своїх робочих станціях ThinkStation P4 на виставці NXTBLD.

