З дрібниць складаються гори... сміття

18 октября 2022 г., 11:37

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Електронне сміття стає глобальною проблемою не тільки через негативний вплив на екологію, а й у зв'язку з дефіцитом цінних рідкоземельних матеріалів, які містяться в ньому.

На конференції International E-waste Day, що відбулася нещодавно, було наведено цікаві статистичні дані, що показують великі перспективи перероблення електронного сміття. Виявляється, наразі у світі налічується близько 16 млрд мобільних телефонів, з яких близько 5,3 млрд протягом поточного року будуть викинуті. Щоб уявити наочно цю кількість, досить провести нескладні підрахунки: за середньої товщини одного пристрою 9 мм, складена з них стопка виявиться заввишки близько 50 тис. км, дотягуючись до орбіти Міжнародної космічної станції.



У документах форуму було наведено і ще один цікавий факт: мобільні телефони виявилися четвертими в рейтингу електронних продуктів, які найбільше запасаються. Ці відомості було отримано за підсумками опитування 8775 споживачів із шести європейських країн. У середньому в кожному домогосподарстві налічується 74 електронних пристрої, за винятком лампочок, з яких 13 перебувають на зберіганні. Серед них 9 працездатні, але невикористовувані, а 4 поламані. І в TOP-5 входять:

1. навушники та пульти ДУ;

2. годинники;

3. невелике ІТ-обладнання, зокрема зовнішні жорсткі диски, маршрутизатори, клавіатури й миші;

4. мобільні телефони та смартфони;

5. невелике обладнання для приготування їжі (наприклад, тостери, кухонні комбайни, грилі).



А ось два головні пояснення того, що в будинку накопичуються такі запаси:

- Можливо, я скористаюся ним у майбутньому (46%)

- Я планую його продати або подарувати (15%).

Прикиньте і ви, чи підходить і вам цей опис!

Що ж стосується актуальності перероблення електроніки, то вона ще більше посилилася через порушення ланцюжка постачань, які спостерігаються останнім часом, спочатку через пандемію, а потім у зв'язку з війною в нашій країні. За оцінками міжнародного форуму Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), "гора" електричних та електронних відходів - від пральних машин і тостерів до планшетних комп'ютерів і пристроїв глобальної системи позиціювання (GPS) - зросте до 74 мільйонів тонн на рік до 2030 року. Тому саме час готуватися до розбору цього завалу вже сьогодні.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада