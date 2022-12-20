Китайська YMTC може залишити ринок 3D NAND Flash до 2024 року після рішення уряду США

20 декабря 2022 г., 14:15

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Аналітична компанія TrendForce заявляє, що китайський виробник пам'яті YMTC ризикує піти з ринку продукції 3D NAND Flash до 2024 року після того, як 15 грудня була офіційно включений до списку суб'єктів господарювання, що підлягають санкціям Міністерства торгівлі США. З цього моменту Держдепартамент буде розглядати та затверджувати окремі транзакції, пов'язані з експортом, реекспортом та продажем обладнання, технологій та інших супутніх товарів з США на адресу YMTC. В умовах ускладнення та затягування процесу отримання запчастин до обладнання та технічної підтримки від американських партнерів, YMTC буде суттєво обмежена у збільшенні обсягів видобутку доліт. Таким чином, очікується, що її позиції на ринку продуктів 3D NAND Flash з часом будуть слабшати.



TrendForce відзначає, що без підтримки ключових постачальників обладнання YMTC стикається з величезними технічними перешкодами в розвитку своєї новітньої технології 3D NAND Flash, відомої як Xtacking 3.0. Зокрема, китайському виробнику пам'яті буде надзвичайно складно підвищити продуктивність 128- і 232-шарових техпроцесів. Беручи до уваги останню ескалацію торгового конфлікту між США і Китаєм, TrendForce скоригувала свої прогнози щодо темпів зростання поставок бітів YMTC і загальних темпів зростання поставок бітів NAND Flash на наступний рік у бік пониження. Спочатку прогнозувалося, що у 2023 році поставки у бітах YMTC зростуть на 60% в річному обчисленні. Однак відбулася масштабна низхідна корекція, в результаті якої темпи зростання склали лише 18%. Тепер прогнозується, що YMTC продемонструє зниження на 7% в річному обчисленні, що є повним розворотом від попередніх прогнозів.



Крім впливу тиску на зростання виробництва YMTC, TrendForce також відзначає, що покупці флеш-пам'яті NAND за межами Китаю тепер мають значні сумніви щодо впровадження технології YMTC. Наприклад, американський бренд смартфонів призупинив закупівлю рішень для мобільних пристроїв зберігання даних у YMTC. У той же час, OEM-виробники ПК, які раніше збиралися сертифікувати твердотільні накопичувачі YMTC, тимчасово також призупинили процес відбору зразків і адаптації клієнтів. На основі останнього розслідування TrendForce вважає, що в майбутньому YMTC, швидше за все, обмежиться роботою тільки в межах континентального Китаю. Крім того, оскільки китайський виробник пам'яті зазнає серйозних перешкод у своєму просуванні до більш високорівневих технологій 3D NAND, він в кінцевому підсумку втратить можливості завоювати більшу частку ринку за рахунок розширення виробничих потужностей.



Після включення YMTC до санкційних списків компанія може бути позбавлена можливості придбати критично важливе обладнання, якщо уряд США вирішить розширити сферу застосування правил експортного контролю. Наприклад, існує ймовірність, що голландські та японські постачальники обладнання приєднаються до санкційного режиму США та припинять продаж систем імерсійної літографії DUV китайським замовникам.



У TrendForce відзначають, що до 2024 року конкуренти YMTC перейдуть на покоління 2XX-L для своїх основних процесів 3D NAND. Можливо, вони навіть почнуть випускати продукцію NAND Flash з кількістю шарів, що наближається до 300. І навпаки, YMTC поступово втратить свою цінову конкурентоспроможність через технологічну стагнацію, і ерозія її частки на ринку продовжиться. Щоб уникнути такої долі, YMTC доведеться шукати шляхи для делістингу. TrendForce також не виключає й інших альтернативних шляхів для YMTC. Наприклад, компанія може повернутися до виробництва 2D NAND Flash, або ж трансформуватися в постачальника мікросхем логіки, які виготовляються за зрілими технологічними процесами.



Очікується, що динаміка попиту та пропозиції на ринку флеш-пам'яті NAND покращиться у ІІ кв. і тим самим допоможе стабілізувати загальний показник ASP на ринку флеш-пам'яті NAND



Оскільки прогноз YMTC щодо темпів зростання поставок бітів на 2023 рік був кардинально переглянутий і склав мінус 7%, темпи зростання загального обсягу поставок бітів NAND Flash в тому ж році також були знижені до 20,2%. Відповідно, коефіцієнт достатності всього ринку NAND Flash на весь 2023 рік був переглянутий до 2,3% з початкового прогнозу в 3,6%. Крім помірних темпів зростання пропозиції, в TrendForce також оптимістично налаштовані на активізацію закупівель корпоративних SSD-накопичувачів завдяки ціновій еластичності попиту. Крім того, TrendForce не виключає, що у ІІ кв. 2023 р. загальна пропозиція NAND Flash почне скорочуватися. Бренди-виробники електроніки (OEM-виробники) можуть почати нарощувати закупівлі NAND Flash достроково. Зростання попиту, своєю чергою, може привести до стабілізації цін на NAND Flash протягом ІІ кв. 2023 р. і можливого відновлення загального показника ASP NAND Flash, починаючи з третього кварталу.

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