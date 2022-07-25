Європейські інвестиції в публічні хмарні сервіси сягнуть 113 мільярдів доларів у цьому році

25 июля 2022 г., 11:55

0

Tweet

Згідно з дослідженням IDC витрати на публічні хмарні послуги (PCS) у Європі досягнуть 113 мільярдів доларів у нинишньому році та подвоїться до 239 мільярдів доларів до 2026 року, демонструючи зріст на 22% CAGR за 5 років.



У цьому році інвестиції в програмне забезпечення як послугу (SaaS) продовжуватимуть очолювати більшість витрат у публічній хмарі в Європі, але платформа як послуга (PaaS) буде найшвидше зростаючим сегментом, оскільки PaaS надає можливості гнучкісті бізнесу, дозволяючи компаніям швидко тестувати та впроваджувати розроблені ними програми.



Професійні послуги, банківська справа та виробництво будуть одними з найбільших витрат на публічні хмарні послуги, поглинаючи майже 60% загальних витрат на публічні хмарні послуги у 2022 році. Людиноорієнтовані галузі коригують свою робочу політику, щоб нормалізувати віддалену роботу. Це означає, що більше уваги до віддаленого доступу співробітників до інформації сприятиме витратам на хмарні рішення. Впровадження цифрових і хмарних стратегій і надалі залишатиметься в центрі уваги, і європейські витрати на PCS цього року зростуть на 26,4%, показуючи, що хмара буде стійко розвиватися, незважаючи на війну в Україні.



«Європейські компанії хочуть автоматизувати свої процеси, оскільки вони стикаються з ринковими викликами, включаючи порушення ланцюга поставок і брак кваліфікації. Компанії частіше впроваджують хмару для створення надійної основи аналізу даних у реальному часі, яка підтримує гнучкість і стійкість бізнесу», заявила Андреа Мінонн (Andrea Minonne), старший дослідницький аналітик IDC UK.



Публічна хмара дозволила організації зосередитися на своїх основних компетенціях, одночасно делегуючи складність володіння, експлуатації та підтримки фактичної ІТ-інфраструктури постачальникам публічних хмарних послуг. Як наслідок, ми бачимо шквал інновацій, який обумовлений можливістю докладати зусилля для розробки нових продуктів і послуг без обмежень здатності організацій їх розгортати.



Компанії все частіше використовують хмарні сервіси для оновлення та виведення своїх операцій на новий рівень, щоб оптимізувати процеси та підвищити цінність, яку вони надають клієнтам. Постачальники публічних хмарних послуг розширюють хмарні послуги на межу (edge), і це підтримує інвестиції в технології. Багато факторів, у тому числі війна в Україні, підштовхують багато секторів, у тому числі уряд, до переходу на хмарні рішення з міркувань безпеки, і це має підтримати наступну хвилю імплементацій хмарних технологій у галузях, які ще не впроваджували цю технологію активно.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру