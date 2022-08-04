Європейські інвестиції в ІТ та телеком у 2022 р. зростуть на 4% до 1,1 трильйона доларів

4 августа 2022 г., 17:15

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Як інформує IDC, витрати на ІКТ у Європі сягнуть 1,1 трлн дол. у 2022 році та наближаються до 1,4 трлн дол. до 2026 р., з показником на 5% CAGR за п'ять років 2021–2026.



Інвестиції в програмне забезпечення будуть стимулювати більшість витрат на технології в Європі в 2022 році, і ПЗ буде найшвидше зростаючою технологічною групою за річною динамікою. Це буде підтримуватись швидким зростанням платформ штучного інтелекту, програм для спільної роботи, а також завдяки якості програмного забезпечення та інструментів життєвого циклу.



Завдяки інвестиціям у хмарні рішення ринок програмного забезпечення залишився стійким до факторів, які вплинули на сегмент апаратних платформ, який цього року, як очікується, впаде на 0,1%. Інфляційний тиск, очікувана рецесія та російсько-українська війна знижують попит на обладнання в Європі. На витрати на пристрої найбільше вплине зростання вартості життя, дефіцит товарів і призупинення поставок.



Споживчий сектор, банківська справа та дискретне виробництво будуть одними з найбільших витрат на ІКТ, поглинаючи майже 46% загальних витрат у 2022 році. Європа страждає від збоїв у ланцюжках поставок, багато з яких пов’язані з війною в Україні. Це впливає на багато галузей, які звертаються до автоматизації для оптимізації процесів і мінімізації збоїв. Банківська справа буде зосереджена на трансформаційних процесах, які зосереджуються на автоматизації та клієнтоорієнтованості, щоб переосмислити те, як фінансові послуги забезпечують роботу співробітників і клієнтів, підтримуючи та переосмислюючи основні банківські послуги, управління ризиками, управління персоналом і талантами, а також аудит і відповідність через автоматизацію. Що стосується виробництва, брак кваліфікованого персоналу сіє хаос у ланцюжках поставок. Багато компаній інвестуватимуть у технології, щоб зменшити тиск на наявний персонал, автоматизувати процеси та мінімізувати свою залежність від людського фактора, коли ресурси недоступні.



«Європейські компанії стикаються з низкою проблем, включаючи нестачу кваліфікації, збої в ланцюжках поставок, відновлення після COVID-19, високу інфляцію, зростання вартості життя та збройний конфлікт у Східній Європі. Технології виявилися рішенням багатьох проблем ці виклики, оскільки організації шукають автоматизацію та прийняття рішень у реальному часі, щоб максимізувати свою ефективність у такі складні часи», – сказала Андреа Мінонн (Andrea Minonne), менеджер з досліджень IDC UK.

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