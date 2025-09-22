Європейські аеропорти борються з наслідками кібератаки

22 сентября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, кілька найбільших аеропортів Європи відновлювали роботу в неділю після того, як хакери порушили роботу автоматизованих систем реєстрації.

Кібератака, що сталася в п'ятницю, була спрямована на постачальника систем реєстрації та посадки Collins Aerospace, що належить компанії RTX (у минулому Raytheon Technologies). Це призвело до збоїв у роботі лондонського Хітроу, берлінського та в брюссельського аеропортів.

У суботу пасажири зіткнулися з довгими чергами, скасуваннями та затримками рейсів. Хоча ситуація в Берліні та Хітроу в неділю значно покращилася, затримки та скасування рейсів все ще тривають. Представник брюссельського аеропорту повідомив, що Collins Aerospace досі не надала оновлену версію програмного забезпечення для відновлення повної функціональності. Це змусило аеропорт закликати авіакомпанії скасувати половину рейсів, запланованих на понеділок.

Компанія RTX, яка не надала негайних коментарів у неділю, раніше заявила, що працює над усуненням проблеми і що ситуація може бути пом’якшена ручною реєстрацією пасажирів. За даними компанії, інцидент вплинув на їхнє програмне забезпечення MUSE, яке використовується багатьма авіакомпаніями.

За інформацією постачальника авіаційних даних Cirium, у Хітроу затримки були «низькими», у Берліні — «помірними», тоді як у Брюсселі — «значними». Берлінський аеропорт повідомив, що деякі проблеми зберігаються, але застосовуються ручні обхідні шляхи.

Шарлотт Вілсон (Charlotte Wilson), голова підрозділу Enterprise-рішень Check Point у Великій Британії, зазначила, що авіаційна галузь є особливо привабливою мішенню для кіберзлочинців, враховуючи її залежність від спільних цифрових систем. «Ці атаки часто відбуваються через ланцюжок постачання, експлуатуючи сторонні платформи, які одночасно використовуються багатьма авіакомпаніями та аеропортами, - підкреслила вона. - Коли один постачальник скомпрометований, ефект доміно може бути миттєвим і далекосяжним, викликаючи масштабні збої за межами однієї країни».

Британські та німецькі органи кіберзахисту заявили, що розслідують джерело атаки, яка є однією з багатьох, що останнім часом вразили різні сектори – від охорони здоров'я до автомобілебудування. Наприклад, подібний збій у автовиробника Jaguar Land Rover призвів до зупинки виробництва, а інший — до збитків Marks & Spencer на сотні мільйонів фунтів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI