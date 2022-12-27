Єврокомісія виявила найбільших інвесторів у сферу R&D у 2022 році

27 декабря 2022 г., 17:25

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Підсумкова рейтингова таблиця ЄС щодо інвестицій у промислові дослідження та розробки виявила компанії, які витрачають більшу частину свого доходу на дослідження. У 2022 році до TOP-5 увійшли Alphabet, Meta, Microsoft, Huawei Investment & Holding та Apple.



Цікаво, що Huawei Investment & Holding, яка посідає четверте місце з інвестиціями в розмірі 19 млн євро, зробила значний стрибок, тому що у 2012 році компанія перебувала на 43-й позиції. Витрати Huawei на дослідження та розробки у 2021 році становили 142,7 млрд юанів (21,28 млрд доларів США). Це приблизно 22,4% річного доходу компанії й один із найбільших внесків у розробку нових технологій.



Рейтинг інвестицій у НДДКР, що складає Єврокомісія, — це платформа для оцінювання інноваційних галузей економіки ЄС. Його мета — надати інформацію про кошти, які вкладають бізнеси у дослідження й розробку, аби інші фірми, інвестори, державні органи тощо могли використати ці дані для порівняння ефективності компаній.



Рейтинг-2022 включає 2500 компаній. Ці фірми з головними офісами у 41 країні світу та більш ніж 900 тис. дочірніх компаній інвестували понад 48,5 млн євро у дослідження та розробки у 2021 році.



Загалом ці 2500 компаній вже інвестували 1093,9 млрд євро, що еквівалентно 86% світових НДДКР, які фінансуються бізнесами. Ця сума вперше перетнула позначку в трильйон євро.



До Топ 2500 входить 361 компанія з ЄС, і на їхню частку припадає 17,6% від загального обсягу інвестицій у НДДКР. Також у рейтингу фігурують 822 компанії із США (40,2%), 678 китайських компаній (17,9%), 233 японські (10,4%) та 406 компаній з інших країн (13,9%). До групи «Решта країн світу» входять фірми з Південної Кореї (53), Швейцарії (55), Великої Британії (95), Тайваню (84), а також із ще 18 країн світу.

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