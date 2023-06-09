ЄС схвалив державну допомогу у 8,1 млрд євро на інноваційні проекти в галузі технологій

9 июня 2023 г., 9:25

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Reuters пише, що Європейська комісія схвалила 8,1 млрд євро державної допомоги на проекти в галузі мікроелектроніки та комунікаційних технологій в рамках прагнення ЄС бути на передовій технологічних інновацій.





У четвер виконавча влада ЄС заявила, що 14 країн-членів можуть надати допомогу 68 проектам за участю таких компаній, як Airbus, ASML і Ericsson.





Ці проекти були визначені як "Важливі проекти, що становлять спільний європейський інтерес" (IPCEI), що дозволяє їм підпадати під спрощені правила державної допомоги ЄС. Вони слідують за попередньою групою проектів IPCEI у тому ж секторі, затверджених у 2018 році.





Проекти, в яких беруть участь загалом 56 компаній, включають дослідження та розробку матеріалів та інструментів, а також процеси проектування та виробництва мікросхем. Вони націлені на телекомунікаційні технології 5G і 6G, а також на автономне водіння, штучний інтелект та квантові обчислення.





Перші нові продукти можуть з'явитися на ринку вже у 2025 році, а весь проект планується завершити до 2032 року.





"Ми повинні бути першопрохідцями. Ми повинні розробляти дійсно інноваційні рішення і, звичайно, їх перше промислове впровадження в Європі", - заявила на прес-конференції віце-президент Комісії Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).





Комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон (Thierry Breton) заявив, що проекти прискорять розвиток європейського ланцюжка поставок компонентів для радіолокаційних і космічних застосувань і впровадження електромобілів, а також сприятимуть розробці новітніх мікросхем для завдань штучного інтелекту.





Комісія сподівається, що проекти залучать 13,7 мільярда євро додаткових приватних інвестицій. Серед інших компаній-учасниць - GlobalFoundries, Orange, Analog Devices, Continental Automotive і Bosch.





Renault, NXP, STMicroelectronics, Wacker Chemie та Infineon також беруть участь у проектах.





Країни, що надають державну допомогу: Австрія, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Фінляндія.

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