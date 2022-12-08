ЄС фіксує 28 грудня 2024 року крайнім терміном використовування USB-C для зарядки у всіх нових телефонах

8 декабря 2022 г., 19:28

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Як повідомляє The Verge, маємо остаточну офіційну дату, коли нові телефони, що продаються в Європейському Союзі - включаючи майбутні iPhone - повинні будуть використовувати USB-C для дротової зарядки/ Це 28 грудня 2024 року.



Нове законодавство ЄС щодо USB-C щойно було опубліковано, що робить його формально обов'язковим до виконання. Правила офіційно набудуть чинності через 20 днів, і окремі країни-члени ЄС матимуть максимум 24 місяці, щоб застосувати їх у національному законодавстві.



Крім телефонів, законодавство також буде застосовуватися до пристроїв, включаючи планшети, цифрові камери, навушники та портативні відеоігрові консолі. Ноутбуки в кінцевому підсумку будуть охоплені, але не раніше квітня 2026 року. Правила застосовуються лише до пристроїв, які пропонують дротову зарядку, тобто ті, які заряджаються лише бездротовим способом, не будуть змушені використовувати USB-C.



Компанія Apple, яка є найбільшим виробником телефонів, що ще не перейшов на USB-C, публічно підтвердила, що планує дотримуватися нових правил. Виходячи з поточного графіка випуску, технічно їй не доведеться робити перехід до запуску флагманського iPhone 2025 року, але звіти вказують на те, що все може статися раніше. Аналітик по сегменту Apple Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) стверджує, що це може статися вже в наступному році. Тим часом Bloomberg підтвердив, що компанія провела тестування з використанням порту і заявила, що перехід відбудеться не раніше 2023 року.

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