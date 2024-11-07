ЄБА пропонує законодавцям створити перелік ворожого ПЗ та критерії заборонених ресурсів

7 ноября 2024 г., 17:35

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Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Уряду та Парламенту з пропозицією доопрацювати законопроєкт №11492, яким вводиться заборона використання підсанкційних програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів.

Бізнес розуміє важливість прийняття законопроєкту для забезпечення кращого рівня кіберзахисту, протидії дезінформації та недопущення загроз національній безпеці України. Водночас бізнес-спільнота пропонує врахувати кілька важливих моментів, аби нововведення не мали негативного впливу на компанії, натомість сприяли швидшому та простішому переходу на альтернативні програмні рішення.

Експерти ЄБА пропонують розробити чіткий перелік ворожих програмних продуктів та категорії електронних ресурсів, які підпадають під дію закону. Це може включати створення списку критеріїв, за якими визначатимуться ресурси, що підлягають забороні. Також не менш важливою є конкретизація деяких загальних термінів, які потребують чіткішого визначення, щоб уникнути різночитань, зловживань або надмірних обмежень.

За оцінкою експертів асоціації, перехід на вітчизняне ПЗ потребує значних ресурсів. Тож бізнес вважає необхідним забезпечення державної підтримки (фінансова допомога, податкові пільги чи субсидії на ліцензії на нове ПЗ) компаніям, які здійснюватимуть такий перехід. Важливим кроком такої підтримки також є встановлення перехідного періоду у 12-24 місяці, щоб мінімізувати вплив зміни ПЗ на операційну діяльність компаній та зменшити ризики для економіки.

Водночас бізнес вважає за необхідне сприяти розвитку українських IT-продуктів. Це не тільки зменшить залежність від іноземних програм, але й стимулюватиме розвиток національної IT-індустрії. На думку експертів асоціації, запровадження грантових програм та інвестиційних стимулів для українських розробників та розширення співпраці між державою та IT-компаніями сприятимуть такому розвитку.

Перехід на вітчизняні продукти потребує значних ресурсів також і з боку інтеграторів ПЗ. За інформацією компаній-членів асоціації, на ринку й раніше спостерігався дефіцит таких фахівців, а за останні роки він тільки посилився. Можливим рішенням в цій ситуації було б запровадження економічного бронювання – для критичних спеціалістів у цій галузі.

Наведені зауваження стосуються також альтернативного проєкту закону №11492-1.

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