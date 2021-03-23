23 марта 2021 г., 17:05

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Верховный суд США отказал Facebook в апелляции на решение суда низшей инстанции, которым было продолжено рассмотрение группового иска нескольких пользователей к социальной сети относительно скрытого отслеживания пользователей через кнопки Like на сторонних сайтах.

Понимаю, что выглядит запутанно, но на самом деле вот что произошло – в 2011 г. один из пользователей обнаружил, что при посещении страниц сторонних сайтов, где устанавливались плагины Facebook, браузер отправляет запрос не только к серверу, где находится сайт, но и к серверам Facebook. Это выглядит вполне естественным, но пользователи (их на самом деле оказалось четыре человека, которые и подали иск) утверждают, что таким образом Facebook получил возможность составить их профили, при том, что они были разлогинены в соцсети, и использовал эти профили в дальнейшем. Тем самым они обвиняют социальную сеть в нарушении Wiretap Act – закона, который регулирует возможность прослушивания телефонных переговоров, утверждая, что Facebook осуществлял незаконную «прослушку», отслеживая страницы, которые они посещают. За такое нарушение, имевшее место с сентября 2010 по апрель 2011 г., истцы требуют выплаты 15 млрд. долл.

Федеральный окружной суд в Калифорнии первоначально отклонил групповой иск пользователей, но затем суд в Сан-Франциско пересмотрел это решение и принял иск к рассмотрению. Собственно, вот это решение – о пересмотре и принятии иска, – и оспаривал Facebook в Верховном суде и в этом ему было отказано.

Нет, это не означает, что Facebook проиграет в итоге иск. Но, как он заметил в обращении к Верховному суду, суд, принявший решение о продолжении рассмотрения иска – это суд, в юрисдикции которого находятся еще многие глобальные интернет-компании (например, Google), а, значит, рассмотрение этого иска потенциально открывает ящик Пандоры. Не той, что интернет-радио.

Ящик Пандоры

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