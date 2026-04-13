Японія виділяє додаткові 4 млрд дол. для виробника чипів Rapidus

13 апреля 2026 г., 13:35

Міністерство промисловості Японії схвалило виділення додаткових 631,5 млрд єн (приблизно 3,96 млрд дол.) для прискорення досліджень і розробок компанії Rapidus.



Як повідомляє Reuters, цей крок є частиною масштабної стратегії уряду, спрямованої на відродження внутрішнього виробництва передових напівпровідників та зміцнення ланцюжків поставок в умовах глобальної нестабільності. З урахуванням нового траншу, загальний обсяг державної підтримки проекту Rapidus уже сягнув 2,354 трлн єн.



Компанія Rapidus фокусується на розробці напівпровідників наступного покоління за техпроцесом 2 нм. План передбачає запуск масового виробництва вже у 2027 фіскальному році. Крім того, підпорядкована міністерству організація NEDO прийняла рішення підтримати супутні проекти з проектування чипів, які реалізують Fujitsu та IBM Japan, що свідчить про створення широкої технологічної екосистеми навколо нового виробника.



Окрім державного фінансування, Rapidus активно залучає приватний капітал. У лютому 2026 року компанія отримала близько 160 млрд єн інвестицій від приватних компаній, що доповнює заплановані урядові вливання. Така модель змішаного фінансування має на меті забезпечити стійкість проекту на етапі переходу від лабораторних розробок до промислового масштабування.



Японія намагається скоротити технологічне відставання від Тайваню та США, роблячи ставку на найсучасніші архітектури. Підтримка Rapidus є критично важливою для національної безпеки країни, оскільки власне виробництво 2-нанометрових чіпів дозволить знизити залежність від зовнішніх постачальників у таких стратегічних галузях, як AI, оборонна промисловість та автомобілебудування.



Рішення Японії вкласти додаткові мільярди в Rapidus підкреслює критичну фазу боротьби за лідерство у сфері 2 нм обчислень. Уряд розуміє, що без власної виробничої бази країна ризикує залишитися на периферії AI-революції, де продуктивність чіпів визначає економічний успіх. Стратегічний ризик цього проекту полягає у надзвичайно стислих термінах: Rapidus намагається за кілька років пройти шлях, на який конкуренти з TSMC та Samsung витратили десятиліття. Будь-яка затримка у відпрацюванні техпроцесу може призвести до втрати вікна можливостей на ринку 2027 року.



Водночас інтеграція в проект таких гігантів, як IBM та Fujitsu, створює потужний науковий фундамент, який може нівелювати брак досвіду Rapidus у масовому виробництві. Це не просто фінансування одного заводу, а спроба Японії здійснити архітектурний прорив, який поверне країні статус "світової фабрики" високотехнологічного заліза. Успіх Rapidus стане лакмусовим папірцем ефективності промислової політики Токіо та визначить здатність Японії конкурувати в новій екосистемі AI-інфраструктури на рівні першого ешелону.

