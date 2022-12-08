Японія готує другу партію допомоги українському енергосектору

8 декабря 2022 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA).



Міністр проінформував японську сторону про наслідки постійних ракетних атак росії на українську енергетичну інфраструктуру. Він наголосив на необхідності термінових ремонтів енергетичних об’єктів, адже відключення електроенергії, спричинені російськими обстрілами, є особливо важкими для громадян у період холодів.



Сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.



В рамках першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератора, як це було домовлено раніше. Частина генераторів буде доставлена в Україну вже у середині грудня.



Зараз відбувається процес узгодження специфікацій обладнання для другого пакету допомоги. Другий етап передбачатиме постачання трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.



«Зараз ми шукаємо всі можливі шляхи для забезпечення термінового ремонту зруйнованих росією енергооб’єктів і потребуємо потужної підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми дуже вдячні Японії за підтримку України, особливо в питаннях допомоги з обладнанням, яке необхідне нашим енергетичним компаніям невідкладно», - зазначив Герман Галущенко.



Японська сторона висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність у подальшій допомозі та поглибленні співпраці.



Також учасники зустрічі обговорили перспективи та можливості співробітництва для відновлення енергетичного сектора України у довгостроковій перспективі. У контексті майбутньої відбудови та розвитку української енергосистеми японська сторона висловила зацікавленість у наданні професійної експертизи з огляду на свій досвід із застосування кращих практик енергоефективності та поширення інноваційних підходів до сталого розвитку енергетичного сектора.

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