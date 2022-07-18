Який технологічний базис необхідний для 6G

18 июля 2022 г., 17:47

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Організація Next G Alliance випустила цими днями дослідження, присвячене шляхам розвитку технології мобільного зв'язку шостого покоління.

Актуальність такого дослідження посилюється в міру того, як у всьому світі відбувається успішне розгортання мобільних мереж п'ятого покоління. Своєчасно поставлені перспективні цілі дозволяють промисловості правильно розподілити зусилля, щоб упоратися з викликами чергового нарощування на порядок швидкості передачі. Тому понад 80 північноамериканських організацій та більш ніж 600 експертів об'єдналися в рамках Next G Alliance, щоб вивчити всі аспекти технології 6G та подальшого розвитку мобільного зв'язку.

Підготовлений ними документ доступний для безплатного завантаження. У звіті представлено огляд сорока семи ключових кандидатів на впровадження 6G у таких галузях: Компонентні технології; Радіотехнології; Системна та мережева архітектура; Мережеві операції, адміністрування та обслуговування (OA&M) та надання послуг; а також надійність - безпека, конфіденційність та відмовостійкість.



Частотний ресурс – базис будь-якої технології мобільного зв'язку

Оскільки це досить об'ємний документ, не займатимуся його повним переказом, а коротко зупинюся на тих його положеннях, які справили найбільше враження. Для масового споживача необхідність переходу на технологію зв'язку нового покоління зазвичай пов'язана з потребою задовольнити запити додатків, що використовуються. Наприклад, у випадку 4G – це потокове відео, а 6G обіцяє додати у відео ефект повного занурення завдяки технологіям віртуальної чи доповненої реальності. У зв'язку з цим виникає необхідність пустити в дію смуги частот sub-THz/THz. А це ставить перед виробниками електронних компонентів завдання впоратися з відповідними вимогами по смузі пропускання. На жаль, можливості широко поширеної технології випуску напівпровідників CMOS обмежені 100 ГГц. З іншого боку, технології складових напівпровідників, такі як InP (Indium Phosphide) та нітрид галію (GaN), мають необхідну продуктивність у суб-терагерцевому діапазоні, але виготовляються на невеликих підкладках, мають обмежену логічну інтеграцію та не мають обсягу та масштабу, що сьогодні призводить до високої вартості. Виходом у цій ситуації можуть стати успішні дослідження в галузі монолітної інтеграції складових напівпровідникових транзисторів на кремнієвих підкладках, а також досягнення в галузі гетерогенної інтеграції складових напівпровідників та кремнію. Таким чином, може бути вирішена проблема вартості та масштабування без шкоди для продуктивності.





Максимальна частота коливань транзистора fMAX (верхня) та частота зрізу fT (нижня) залежно від критичного розміру технологічного вузла/транзистора.

Ще один цікавий аспект – технологія Near-Zero Energy (NZE) Communications. Очікується, що системи 6G масштабуватимуться для підтримки 500 млрд пристроїв, що в основному працюють на розумних фабриках, у містах, сільському господарстві, роздрібній торгівлі, логістиці, охороні здоров'я, у сфері пристроїв, що носять, транспорту і в будинках. Очікується, що до 2030 року ринок Інтернету речей (IoT) забезпечить глобальну вартість від 5,5 трлн до 12,6 трлн доларів США, причому 65% цієї суми припаде на додатки B2B. Отже, доведеться щотижня займатися заміною в таких пристроях близько 1 млрд батарейок. Тому на передній план виходить підтримка роботи на основі зібраної енергії.



Пристрої NZE використовують надмаломощние радіосхеми (наприклад, нановатні приймачі), які можуть забезпечуватися від енергії, отриманої від навколишніх джерел енергії (наприклад, сонячної чи теплової енергії, вітру, градієнтів солоності, кінетичної енергії) або від спеціальних радіочастотних сигналів. Зв'язок NZE дозволить широкому спектру варіантів використання IoT працювати тільки зібраною енергією, тим самим виключаючи потребу в заміні батареї через її обмежений термін служби та витрати на технічне обслуговування. Пристрої NZE можуть значно масштабувати використання пристроїв IoT, дозволяючи розміщувати їх у більшій кількості місць без необхідності заміни батареї.

Я зупинився лише на двох аспектах, а загалом у звіті згадується близько п'яти десятків. Погодьтеся, є де розвернутися.

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