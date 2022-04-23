Як змінилося обличчя війни в XXI столітті

23 апреля 2022 г., 16:05

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Після вторгнення Росії в Україну, чиновники по всьому світу висловили занепокоєння щодо можливих кібератак.



Хелі Тіірмаа-Клаар (Heli Tiirmaa-Klaar), запрошений співробітник Perry World House і директор Інституту цифрового суспільства в Європейській школі менеджменту та технологій, розповіла виданню Penn Today про те, як кібератаки сформували сучасну війну та як країни адаптують свої стратегії.





Хелі Тіірмаа-Клаар потрапила в сферу кібербезпеки після того, як у 2007 р. Естонія зазнала масштабної скоординованої кібератаки. Тоді за створення національної кіберстратегії та забезпечення захисту критичних активів краіни у майбутньому відповідало Міністерство оборони Естонії.





Раніше Хелі Тіірмаа-Клаар працювала планувальником оборонної політики, і в підсумку очолила процес складання першої національної кіберстратегії Естонії після атаки 2007 року. Відтоді вона працює над питаннями кібербезпеки.



Що до того, як загалом виглядає кібервійна та кібербезпека, то поки що, за іі словами, не виявлено кіберзасобів, які спричиняють руйнування під час воєн. Те, що було помічено під час конфліктів, — це кібератаки, які використовуються для порушення комунікацій та функціонування інформаційних систем. Протиборствуючи сторони часто використовують цей метод, щоб завдати шкоди стратегічним комунікаціям свого супротивника та порушити інформаційні системи чи повідомлення своїм власним людям.



З точки зору кібербезпеки, країни зазвичай запобігають нападам, впроваджуючи найкращі методи, оновлення вимог безпеки та забезпечення багаторівневої системи кіберзахисту.



Одне з поширених помилкових уявлень про кібератаки під час політично мотивованих кампаній або конфліктів полягає в тому, що вони мають свою власну логіку і відбуваються поза ширшим стратегічним контекстом. Натомість вони фактично використовуються ворогуючими сторонами для допомоги чи сприяння іншим цілям, будь то політичні чи на полі бою. Загалом, кібератаки відбуваються тому, що є сенс використовувати ці атаки в ширшому, систематичному підході до поля бою, і, якщо країни мають політичну мотивацію атакувати іншу країну, кібератака, безумовно, може бути частиною цього.



Більшість жителів Заходу розуміють кібератаки як метод атаки, заснований на технології, яка виводить з ладу деякі ІТ-системи. Але для росіян це переважно інформаційна війна. Для Росії найважливішою частиною кібер- або інформаційної війни було б поширення дезінформації, яка служить їхнім інтересам у конфлікті.



Ми бачимо, як росіяни використовують дезінформацію, щоб переконатися, що власне населення не дізнається правди ззовні про те, що відбувається в Україні. Вони також використовували тактику поширення дезінформації на полі бою, щоб солдати не втратили моральний дух.



Інформаційна війна також відбулася під час російського вторгнення в Грузію в 2008 році. Поширилася масштабна кампанія дезінформації про те, як грузинські війська почали військові дії, а кібератаки використовувалися в перші дні конфлікту, щоб виключити можливість грузинського уряду розмістити повідомлення зі своєю версією подій. Під час нинішнього вторгнення в Україну за кілька днів до початку війни були спроби псування та інші кібератаки на українські міністерства, але вони були досить професійно пом’якшені.



В той же час, цього разу кібератак було небагато. Як вважають спеціалісти, це сталося тому, що цього разу українці були підготовлені, тому що мали досвід захисту від кібератак під час російського вторгнення 2014 року і навчилися на них. І хоча цю інформаційну війну можна убачити на задньому плані, більшість експертів дивуються, що відсутні основні її кіберелементи.







Аргумент на користь цього полягає в тому, що якщо росіяни дійсно можуть знищити електростанції чи іншу інфраструктуру, навіщо їм проводити кібератаку? Країни, як правило, використовують кібератаки, якщо їм потрібно нанести певні втрати нижче порогу збройного конфлікту, у цій сірій зоні між миром і війною. Але зараз конфлікт розгорівся, тож їм не потрібно його приховувати.







Кібератаки під час війни відіграють певну роль. Кожного разу вони чомусь навчають. У цій нинішній війні використовувалися менш звичайні методи кібератак. Незважаючи на те, що відбувалися деякі реальні кібернетики, наприклад, проти супутникового зв’язку, інше питання, наскільки вони успішні.



Країни по-різному захищаються від таких типів кібератак. Західні країни не хочуть переходити на лінію контролю над вмістом, і саме тому вони мають важкі бар’єри адаптації щодо того, як подбати про ці аспекти інформаційної операції.



Але, якщо необхідно підготуватися, то треба це зробити, тому що це частина російської стратегії з самого початку. Для росіян це все частина континууму інструментів, які вони можуть використовувати: дезінформація з одного боку, ядерна зброя з іншого.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист