Як змінилися уявлення про хмари за останні 10 років

18 ноября 2022 г., 15:04

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Десятиліття - значний період у контексті високих технологій. За цей час хмари встигли стати потужним і вкрай потрібним бізнес-інструментом, проте на початку 2010-х на них дивилися зовсім по-іншому. Згадуємо, як тоді бізнес сприймав хмарні технології, і чому сьогодні саме час переглянути свої переконання щодо них.

На початку минулого десятиліття хмарам все ще доводилося боротися за увагу користувачів, а бізнес не поспішав розміщувати там свої сервіси. На той момент про хмари вже сформувалися певні переконання.

Багато потенційних замовників вважали, що «хмара - це ризик втратити контроль над IT-інфраструктурою».

Передавати щось своє в чужі руки в принципі суперечить людській природі: через це ми починаємо почуватися менш захищеними і більш тривожними. У бізнесі аналогічна ситуація - тут важливе відчуття повного контролю над IT-інфраструктурою. Тому багато компаній побоювалися хмар, продовжуючи зберігати й обробляти дані локально - так вони точно знали, як забезпечується їхня безпека, і могли посилити захист у разі потреби.

Сьогодні десятки тисяч компаній знають, що безпека IT-інфраструктури не завжди залежить від того, в чиїх руках вона перебуває. У світі зростає кількість кіберзагроз, які однаково небезпечні для даних і в хмарі, і в локальній інфраструктурі. У звіті Multicloud Annual Research Report навели результати опитування понад 1400 IT-фахівців і керівників по всьому світу - як виявилося, в абсолютної більшості завданням №1 для бізнесу стала саме безпека.

Десять років страх втратити контроль над даними був цілком виправданим, але до 2022 року ситуація змінилася. Локальне середовище більше не вважається більш захищеним. До того ж сьогодні доступні мультихмарні рішення, які, навпаки, дають змогу посилити надійність зберігання даних завдяки георозподіленій надмірності та новітнім інструментам шифрування.

Ще одна поширена думка у минулому - «хмара обійдеться дорожче за локальну IT-інфраструктуру».

На вартість утримання хмарної інфраструктури впливають багато факторів, тому не можна однозначно стверджувати, що розміщувати дані в хмарі дорожче, ніж зберігати їх на локальному сервері. Важливо й те, як компанія використовує хмарні ресурси і наскільки ефективно управляє витратами на IT. Вони будуть тим меншими, чим краще оптимізовано хмару під бізнес-завдання організації. Тим паче, що в найпопулярнішій хмарній моделі "інфраструктура як сервіс" (IaaS) можна гнучко керувати доступними ресурсами - додавати або зменшувати їх за потреби - і платити тільки за фактично використані обсяги. Щоб так само гнучко реагувати на зміни попиту в випадку локальної інфраструктури, доведеться закупити дороге обладнання, ресурси якого простоюватимуть більшу частину часу, а це нераціонально.

Застарілі переконання досі заважають деяким компаніям розглядати хмари як важливу складову успішного ведення бізнесу. Проте ринок хмарних сервісів стрімко зростає, і аналітики продовжують і далі прогнозувати його збільшення рекордними темпами. Очікується, що з 445,3 млрд дол. торік він збільшиться до 947 млрд дол. У 2026-му, щорічно приростаючи в середньому на 16,3%. Хоча хмари все ще складно назвати ідеальним інструментом, вони стали життєво важливими для величезної кількості компаній. Кардинально змінюючи модель володіння IT-інфраструктури, вони відкривають для себе нові можливості, які дають змогу оптимізувати й автоматизувати рутинні процеси, краще реагувати на зміну попиту, швидше масштабуватися і вирішувати інші важливі завдання. Саме на це вказує багаторічний досвід нашої компанії Colobridge.

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