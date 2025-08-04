Як забезпечити максимальну продуктивність та ШІ-готовність мережевої безпеки з новою лінійкою шлюзів Check Point? - 12 серпня 

4 августа 2025 г., 16:46

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Мережа — серце будь-якої цифрової інфраструктури. Якщо вона не захищена належним чином, під загрозою опиняються дані, сервіси та бізнес-процеси компанії. У 2025 році кількість атака з використанням штучного інтелекту зростає, а розподілений формат роботи ускладнює контроль доступу та моніторинг безпеки.



Щоб відповідати сучасним викликам, потрібні рішення нового покоління. Нова лінійка шлюзів Check Point Quantum пропонує підвищену пропускну здатність, розширені функції Threat Prevention, інтеграцію з AI-модулями та готовність до майбутніх сценаріїв атак.

Як це працює?



Дізнайтеся на безкоштовному вебінарі від компанії IT Specialist спільно з Check Point та MUK — вже 12 серпня.



Тема події: “Нова лінійка шлюзів Check Point: максимальна продуктивність та ШІ-готовність”

Що чекає на учасників вебінару?



Під час заходу ви отримаєте відповіді на ключові питання:

• Які основні виклики стоять перед мережею сьогодні та чому класичні підходи більше на працюють.

• Як нові шлюзи Check Point Quantum захищають корпоративні дані на рівні філій і головних офісів.

• Як підвищити продуктивність Threat Prevention і пропускну здатність мережевих шлюзів.

• Які переваги дає Quantum Smart-1: централізоване керування, аналітика політик безпеки, автоматизовані рекомендації з урахуванням Zero Trust та АІ-технологій.

Для кого цей вебінар?



Вебінар від IT Specialist буде корисним, якщо ви:

• відповідаєте за безпеку корпоративної інфраструктури;

• проєктуєте або адмініструєте мережеві рішення в середніх і великих компаніях;

• шукаєте сучасні інструменти захисту від атак нового покоління;

• плануєте оновлення мережевої інфраструктури або вже працюєте з рішеннями Check Point.



Подія буде цінною для CISO, CTO, архітекторів мережевої безпеки, керівників ІТ-департаментів, фахівців SOC, DevOps та SecOps-інженерів.

Спікер:

Назарій Макогін — керівник відділу впровадження рішень інформаційної безпеки компанії IT Specialist, сертифікований інструктор Check Point, понад 5 років досвіду роботи у сфері кіберзахисту.

Про організатора

IT Specialist — українська компанія з багаторічним досвідом у сфері ІТ-інтеграції та кібербезпеки. З 2014 року допомагає бізнесу впроваджувати сучасні SOC-центри, рішення SIEM, Zero Trust, SASE, хмарні сервіси та захист API, забезпечуючи безпеку цифрових інфраструктур будь-якого масштабу.

Деталі події:

Дата: 12 серпня 2025 року

Час: 15:00 – 16:00

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



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