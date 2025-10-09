"Як штучний інтелект змінює підходи до кіберзахисту? Реальні сценарії використання AI/ML у рішеннях Check Point" - 16 жовтня 

|0
Штучний інтелект перестав бути лише теоретичною концепцією. Сьогодні генеративні та машинні алгоритми стали частиною бізнес-процесів, відкривши нові можливості — і водночас нові ризики. Атаки стають дедалі витонченішими, але саме AI здатний виявляти їх на ранніх етапах та автоматично блокувати.
Рішення Check Point інтегрують штучний інтелект у всі рівні захисту: від аналізу поведінки файлів і мережевого трафіку до оптимізації політик безпеки. Це дозволяє організаціям забезпечувати превентивний захист, автоматизоване реагування та мінімізувати ризики для бізнесу.
Приєднуйтесь, щоб побачити, як AI змінює кіберзахист уже сьогодні — на безкоштовному вебінарі від IT Specialist за підтримки Check Point та MUK 16 жовтня.
Тема події: “ШІ в Check Point: як штучний інтелект допомагає захистити мережу”.
Що чекає на учасників вебінару?
Під час події ви дізнаєтесь:
• як Check Point використовує AI/ML для виявлення загроз ще до того, як вони завдадуть шкоди;
• як працюють AI-модулі в умовах реальних кібератак;
• Policy Insights & Auditor: оптимізація політик безпеки за допомогою AI;
• як забезпечити превентивний захист і автоматизоване реагування на інциденти;
А також експерт з багаторічним досвідом розповість про практичні кейси використання ШІ у щоденних процесах кіберзахисту.
Для кого буде корисно?
Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:
• фахівець із кіберзахисту або SOC-аналітик, що шукає інноваційні інструменти;
• DevOps чи архітектор інфраструктури, який працює з критичними системами;
• CTO, CISO чи IT-директор, що планує масштабування й захист бізнесу.
Подія також буде корисною для тих, хто працює в компаніях, що прагнуть впровадити АІ-рішення в кіберзахист, або займається compliance і потребує аргументів для регуляторів.
Про організатора
IT Specialist — український системний інтегратор, який із 2014 року впроваджує високоефективні рішення у сфері ІТ та кібербезпеки. Компанія спеціалізується на побудові SOC, впровадженні SIEM, Zero Trust, SASE, захисті API та комплексних хмарних рішень.
Деталі події:
Дата: 16 жовтня 2025 року
Час: 15:00–16:00 (за Києвом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією
