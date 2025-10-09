 
"Як штучний інтелект змінює підходи до кіберзахисту? Реальні сценарії використання AI/ML у рішеннях Check Point" - 16 жовтня 

Штучний інтелект перестав бути лише теоретичною концепцією. Сьогодні генеративні та машинні алгоритми стали частиною бізнес-процесів, відкривши нові можливості — і водночас нові ризики. Атаки стають дедалі витонченішими, але саме AI здатний виявляти їх на ранніх етапах та автоматично блокувати.

Рішення Check Point інтегрують штучний інтелект у всі рівні захисту: від аналізу поведінки файлів і мережевого трафіку до оптимізації політик безпеки. Це дозволяє організаціям забезпечувати превентивний захист, автоматизоване реагування та мінімізувати ризики для бізнесу.

Приєднуйтесь, щоб побачити, як AI змінює кіберзахист уже сьогодні — на безкоштовному вебінарі від IT Specialist за підтримки Check Point та MUK 16 жовтня.

Тема події: “ШІ в Check Point: як штучний інтелект допомагає захистити мережу”.

Що чекає на учасників вебінару?


Під час події ви дізнаєтесь:
    • як Check Point використовує AI/ML для виявлення загроз ще до того, як вони завдадуть шкоди;
    • як працюють AI-модулі в умовах реальних кібератак;
    • Policy Insights & Auditor: оптимізація політик безпеки за допомогою AI;
    • як забезпечити превентивний захист і автоматизоване реагування на інциденти;

А також експерт з багаторічним досвідом розповість про практичні кейси використання ШІ у щоденних процесах кіберзахисту.

Для кого буде корисно?


Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:
    • фахівець із кіберзахисту або SOC-аналітик, що шукає інноваційні інструменти;
    • DevOps чи архітектор інфраструктури, який працює з критичними системами;
    • CTO, CISO чи IT-директор, що планує масштабування й захист бізнесу.

Подія також буде корисною для тих, хто працює в компаніях, що прагнуть впровадити АІ-рішення в кіберзахист, або займається compliance і потребує аргументів для регуляторів.

Про організатора


IT Specialist — український системний інтегратор, який із 2014 року впроваджує високоефективні рішення у сфері ІТ та кібербезпеки. Компанія спеціалізується на побудові SOC, впровадженні SIEM, Zero Trust, SASE, захисті API та комплексних хмарних рішень.

Деталі події:

Дата: 16 жовтня 2025 року
Час: 15:00–16:00 (за Києвом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

Зареєструватися на вебінар

