Як почувається ринок хмарних сервісів в умовах війни?

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Вочевидь, в умовах воєнного стану український ринок хмарних сервісів перебуває під впливом двох різноспрямованих факторів. З одного боку – для багатьох підприємств та організацій у нашій країні хмари сьогодні – чи не єдина можливість зберегти працездатність ІТ-інфраструктури, а нерідко й самого бізнесу. З іншого боку, багатомільйонні вкладення закордонних донорів у рамках технічної допомоги нашій державі ускладнюють функціонування ринкових механізмів. Яким виявився результівний ефект, розповідають гравців ринку.

Максим Агєєв

генеральний директор компанії De Novo

Сегмент хмарних сервісів чи не єдиний на українському ІТ-ринку, що втримався від падіння, та навіть продовжував зростати після початку повномасштабного російського вторгнення. В першому півріччі (особливо на початку року) для хмар працювала потужна інерція надзвичайно успішного 2021 року. Думаю, що приріст до аналогічного періоду попереднього року склав не менше 50% в гривневому еквіваленті.

Починаючи з 24 лютого з’явилися три нові фактори впливу на ринок хмар, а саме:

Ажіотажний попит з боку багатьох замовників на швидку міграцію даних до будь-якого майданчика за кордонами України; Обвал мирного життя, а тому й бізнесу, в північних та східних регіонах. За цим прийшла хвиля падіння економіки по всій країні, що призвело до скорочення користувачів будь-яких ІТ-сервісів та їх платіжної здатності; Надання безплатних хмарних ресурсів для держустанов та органів влади (а потім й для замовників з приватного сектору) з боку Microsoft Azure та AWS. До цієї ініціативи долучився НБУ з дозволом для українських банків переносити свої дані за кордон.

Наразі невідомо, скільки замовників переїхало на безплатні ресурси до двох гігантів. Відсутність ланцюжка «товар-гроші» взагалі виносить цей феномен за рамку звичайного ринку.

Сьогодні хвиля масових переміщень майже втихла. Клієнти, що хотіли поїхати, вже прибули на станцію призначення. А всі замовники, хто вирішив залишитися в українських хмарах, змогли переконатися в їх надійності та здатності працювати в будь-яких умовах. Українські оператори поступилися часткою ринку на користь закордонних провайдерів, але ця втрата не досягла драматичного рівня.

Наша компанія зосередилася на забезпечені безперебійної роботи наших ЦОД та хмарних платформ. В березні ми запустили нові сервіси De Novo Geo XR, що дозволять створювати копії даних клієнта в об’єктному сховищі одного із глобальних хмарних провайдерів, з можливістю їх автономного (без участі De Novo) відновлення у будь-яку хмарну платформу.

Сьогодні ми можемо констатувати, що обрана стратегія повністю спрацювала, ніхто з наших замовників не відчув ніяких незручностей в роботі з нашими хмарами.

Поточний рівень ділової активності на ринку хмар значно менше, ніж на початку року. Динаміка нових запитів позитивна та навіть прискорюється. Обсяги ресурсів, на які приходять запити, зменшилися. Це є ознакою розміру приватного бізнесу, як продовжує працювати. Великого попиту з боку держсектору ми наразі не бачимо. Нестача коштів навіть для сплати хмарних послуг (що набагато дешевше ніж купувати власне залізо) та запити на відтермінування платежів є найбільш гарячим питанням з боку багатьох клієнтів.

Структура нашої клієнтської бази змінилася некритично – ми втратили декілька замовників з бізнесу, тому доля замовників з держсектору дещо зросла.

Принципових змін в структурі попиту ми не побачили. Хвиля охочих виїхати з Києва будь куди значно зменшилася. Та й ціни за кордоном різко піднялися у порівнянні з українськими пропозиціями. Воєнна агресія вдруге після 2014 року довела ефективність хмарних послуг. Я впевнений, що кількість прихильників власної ІТ-інфраструктури значно зменшилася за останні пів року, тож війна прискорює перехід на хмарні послуги.

Про наступний рік говорити складно. ІТ-ринок є невіддільною складовою української економіки, для якої в цілому наступний рік буде надскладним та повністю буде залежати від стану справ на фронті. Наразі я вважаю, що навіть утримання показників 2022 року для ринку хмарних послуг буде надзвичайно гарним результатом.

Данило Бєлов

директор з розвитку бізнесу компанії UCloud

Першим і основним рушієм на ринку хмарних послуг стали воєнні дії в країні. Навала зі сторони східного сусіда підсвітила тонкі місця в організації інфраструктури багатьох компаній: відсутність або неналежний стан бекапів, незарезервована інфраструктура, збереження даних у власних ЦОД, не придатних до форс-мажорних станів. Це сприяло підвищенню попиту на хмарні сервіси як у великих компаній, так і у середнього бізнесу. Іноді тестове користування відразу стає вже повністю працюючим на інфраструктуру замовника навіть не чекаючи закінчення тесту, або в загалі без тестування.

Наша компанія під час активних військових дій розгорнула додаткові потужності в ЦОД Atman (Варшава). Також команда відкрила новий майданчик в ЦОД Netia (Варшава). Маючи три майданчики в польській столиці, що з’єднані власним каналом 100G, окремими лініями зв’язку 10G з України до Варшави та Франкфурту, ми з впевненістю можемо сказати, що інфраструктура UCloud зараз схожа на ІТ Форт-Нокс, який забезпечує безперебійну роботу бізнесу як в Україні, так і представництва в Європі, яких стає дедалі більше.

Реалії воєнного стану та положення економіки країни змусили гравців ринку передивитись свої фінансові очікування на 2022 та 2023. Але національні провайдери, не дивлячись ні на що, продовжують надавати послуги не тільки тим, хто здатен платити в повному обсязі, але і тим клієнтам, які наразі не можуть в повністю сплачувати рахунки, іноді безоплатно тим, хто є частиною критичної інфраструктури.

Найактивнішими сьогодні є компанії, що пов’язані з критичною інфраструктурою: банки, магазини, АЗС, промисловість. Для цих категорій надважливою є безперебійність сервісів, зниження простою до 0, безпека та адаптивність під будь-які виклики сьогодення. Друга велика категорія бізнесу – підприємці, що втратили власне ІТ на сході країни або не змогли відновити дані після деокупації. Але інтерес до хмарних сервісів є у всіх категорій бізнесу. Адже багато компаній відкривають представництва в Європі, переміщують офіси в західні регіони і їм потрібно швидко мігрувати інфраструктуру, бази даних, робочі середовища, що з фізичною інфраструктурою зробити в рази важче.

Інтерес до хмар у держсектору був завжди. Маючи справу з цією категорією клієнтів треба розуміти, що існують вимоги до ІТ з боку держави. Під час воєнного стану було спрощено процедури та вимоги для державних підприємств, що стало приводом для швидшої міграції в глобальні хмари, дало поштовх для локального ринку. Це підтверджується поодинокими поки що тендерами. Але українці вже стомились боятись, всі хочуть працювати, тому тендерні процеси будуть набирати обертів.

Також банкам дозволили використовувати хмарні сервіси для збереження й обробки даних, що відкрило багато можливостей для організації роботи та забезпечення безперебійності роботи не тільки всередині країни, а також і для тих мільйонів клієнтів, що були вимушені поїхати до європейських країн.

«Золотою» трійкою продуктів та сервісів в UCloud незмінно залишаються IaaS, Backup та DRaaS. Через масові атаки на підприємства та критичну інфраструктуру зірковою стала послуга захисту від DDoS, що реалізована на базі устаткування Arbor. Завдяки кіберпротекції вдалося зберегти робочим не один бізнес під час атак різного рівня. Також набирає популярності послуга Global Cloud Connect, що надає можливість підключення захищених з’єднань до глобальних хмарних сервісів на кшталт Google, Amazon, Azure тощо.

Попит на хмари загалом виріс, адже це зручно, це забезпечує збереженість даних та відновлення їх навіть тоді, коли, здавалося б, надії немає. До того ж хмари дозволяють швидко масштабувати бізнес, а не чекати постачання обладнання, яке ще треба встановити в період активних воєнних дій.

Павло Жданович

керівний директор групи компаній SOFTPROM

Останні пів року ми бачимо як в Україні зростає попит на «великі» публічні хмари. Лідером як і у світі тут є AWS (Amazon Web Services). Причин багато, зокрема великі можливості фінансових пільг для комерційного сегмента та підтримка держсектору.

Якісно змінюється також портфель хмарних сервісів, які використовують клієнти. Якщо раніше клієнтів переважно цікавили обчислювальні потужності (сервери в хмарі) та системи зберігання й аварійного відновлення даних, зараз цей перелік значно розширився. Компанії активно переносять в хмару всю свою IT-інфраструктуру, включно з ERP/CRM системами, бухгалтерськими програмами, e-commerce платформами, системами аналітики та сервісними компонентами.

Крім того, все більшою популярністю користуються специфічні хмарні сервіси типу Kubernetes, сервіси з використанням штучного інтелекту для обробки інформації.

Стосовно сегментів ринку ситуація змінюється. Після того як була знята заборона «Національного банку України» на використання публічних хмар, активно почав користуватись хмарними сервісами фінансовий сектор, включно з найбільшими банками. Окремо треба відмітити міграцію у «великі» хмари найбільших ритейлерів та інтернет-магазинів. Також не відстають від них логістичні та транспортні компанії.

Softprom запропонував ряд рішень по створенню відмовостійкої інфраструктури, бекапуванню, пропонує оцінку готовності інфраструктури до міграції в хмару. Нещодавно ми додали також послуги з інформаційної безпеки в хмарі.

Артем Коханевич

генеральний директор компанії GigaCloud

В історії українського хмарного ринку було два переломних моменти. Перший – у 2014-2015 роках, коли багатьом великим компаніям довелося терміново мігрувати свої ІТ-сервіси зі сходу України. До цього противники хмарних сервісів розповідали, що в них неможливо розмістити нічого більшого за сайт. Але хмара виявилася єдиним способом швидко зробити те, на що раніше витрачалися місяці та роки.

Другий перелом ми спостерігаємо зараз. Коли треба захистити дані та ІТ-сервіси від обстрілів та віялових відключень електроенергії, коли лік йде на години, немає іншого варіанту, як скористатися хмарною інфраструктурою.

З початку війни нашій команді довелося працювати в рази більше та швидше, але ми впоралися і продовжуємо це робити. Ми інвестували 54 млн грн, щоб терміново розширити потужності наших кластерів у західних зонах доступності – Польщі та на Західній Україні. Ці майданчики зросли у декілька разів. За дев’ять місяців 2022 року команда інженерів GigaCloud побудувала приватні хмари для десяти великих проєктів. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З початком війни різко побільшало складних та цікавих проєктів у держсекторі. Буквально за пів року частка державних замовників у нашому виторгу зросла до 25%. До війни це число складало 10%. Ми бачимо, що цей напрямок стрімко зростатиме найближчими роками. Відчувши на собі переваги хмарних сервісів, державні замовники не захочуть повертатися на власні сервери.

Загалом спостерігається зростання кількості замовлень у банківському секторі, ритейлі, у сфері фінтеху, енергетики, освіти тощо.

У перші дні повномасштабної війни наша команда підтримки отримувала багато запитів на перенесення критичної IT-інфраструктури від бізнесу, який працював у зоні вторгнення росії. З кінця лютого до середини березня ми отримали на 60% більше запитів на перехід у хмару, ніж за аналогічний період до війни. Головний попит стосується резервування даних на наших майданчиках на заході України та в ЄС.

Війна продовжується, росія атакує енергетичний сектор, а отже компанії потребують відмовостійкої роботи IT-сервісів. На відміну від ЦОД в офісах, хмарна інфраструктура розміщена у надійних дата-центрах, що відповідають рівню TIER III. Вони мають резервне живлення, що реалізовано через декілька незалежних енерговводів та групи дизель-генераторів. Завдяки цьому підприємства отримують можливість підтримати безперервність своїх бізнес-процесів у нових умовах. Війна наочно продемонструвала, що бізнесу потрібно позбутися додаткових ризиків, щоб продовжити працювати та дочекатися перемоги.

Хмарний ринок однозначно буде зростати. Тенденції його розвитку диктують реалії життя та потреби самих замовників. Вже навіть найбільші скептики оцінили переваги хмарних технологій: сервісність, швидкість та ефективне використання інвестицій. Найближчий рік триматиметься попит на приватну хмару, географічно розподілену інфраструктуру та мультихмарні рішення.

Олександр Суворов

менеджер з розвитку бізнесу компанії Netwave

Наразі український ринок хмарних послуг переживає шалений розвиток зі стрімким зростанням обсягів використання. Попит на хмари останнім часом стрімко зростав, що було обумовлено декількома факторами. По-перше, фізичною втратою частини наземної інфраструктури та критичним зниженням надійності й доступності її іншої частини внаслідок повномасштабного вторгнення рф. По-друге, «безплатними» пропозиціями гіперскейлерів для підтримки українських замовників, переважно в публічній хмарі, та появою нових хмарних пропозицій від локальних і закордонних провайдерів, як в публічному Хмарному сегменті, так і в приватному, з фізичним розташуванням обчислювальних ресурсів за кордоном, з іншого боку.

Наша компанія ще до початку активної фази війни з росією розвивала хмарний напрямок, але більше в площині інтеграції хмарних реалізацій інфраструктури в загальну гібридну ІТ-архітектуру клієнтів. Події початку року значно прискорили процес розвитку цього напрямку і змусили дещо змінити акценти. Зараз, базуючись на непересічному досвіді інтеграції та розумінні потреб бізнесу корпоративних замовників, ми вже пропонуємо чи плануємо запуск на українському ринку комплекс хмарних послуг і продуктів, від побудови сегментів інфраструктури в публічних хмарах Azure й AWS та приватної хмарної інфраструктури безпосередньо від Netwave, до керованих спеціалізованих сервісів на кшталт «Резервування-як-сервіс» чи «SD WAN-як-сервіс» і професійних сервісів з проєктування та міграції в повно-зв’язну гібридну інфраструктуру.

Важко говорити про активність в ІТ-сфері вітчизняного бізнесу у нинішній ситуації, скоріше – про заходи, що спрямовані на убезпечення та виживання. Тому найактивнішими, як і до кризи, залишаються компанії, бізнес і сервіси яких безпосередньо залежать від надійної роботи ІТ-систем і архітектури. Це в першу чергу – фінансовий сектор, телекомунікаційна галузь, енергетика, транспорт, аграрні холдинги й великі роздрібні мережі. Значно зменшилась активність компаній розробників ПЗ і представників важких виробничих індустрій, звичайно – з різних причин. Щодо державного сектору – ситуація, як завше не однозначна. Розвертання в бік хмари слабко, але відстежується. Більшість державних компаній, що використовують хмарні технології, або користуються «безплатними пропозиціями» гіперскейлерів для бекапів або будують мобільні ЦОДи та Private Cloud на своїй інфраструктурі. Та, чи є це реальним намаганням убезпечити та розвивати свою діяльність і зробити її більш ефективною, чи – тільки данина «цифровій моді» і слідування вказівкам зверху? Питання, скоріше риторичне.

Найбільш популярні наразі сервіси: приватна хмара, сервіси з резервування даних і інфраструктури, забезпечення її надійності й доступності, послуги та рішення з кібербезпеки гібридної інфраструктури.

Вплив повномасштабної війни на зростання попиту на використання хмарних послуг безпосередній і значний.

Тенденції локального хмарного ринку: оптимізація споживання ресурсів, коштом зменшення «бездумного» використання «безплатних» ресурсів і впровадження складних комплексних пропозицій; зміщення попиту від покупки ліцензій ПЗ на SaaS пропозиції та сервіси на базі програмних продуктів; відтік з публічної хмари в приватну, і частково «на землю»; більше уваги приділяється питанням мережевої зв’язності з проєктуванням відповідних архітектур мережі під потрібні бізнесу сценарії використання сервісів з врахуванням наявного обладнання/рішень «на землі» і безпеки різних хмарних реалізацій – тобто, ринок буде йти в бік гібриду та мультихмар.

Перспективи локального хмарного ринку: гегемонія гіперскейлерів і великих хмарних гравців буде порушуватись шляхом більшої активності та гнучкості середніх провайдерів і повновісному вступу у гру хмарних гравців з інтеграторським досвідом і спрямуванням. Складність рішень, що використовуються, буде зростати. Перевагу отримають сервісні пропозиції та гравці, що налаштовані на донесення реальної цінності бізнесу замовників. Держава і регуляторні інституції все ще залишаються скоріше гальмівним фактором задля цілі не втрати контролю і бажання все регулювати.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада