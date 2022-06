Як OnlyOffice приховує походження: OnlyOffice – російський софт!

0

Повномасштабна війна, розв’язана рф на території України, стала для багатьох українських компаній слушним моментом для перегляду доцільності роботи з російським софтом. Чимало компаній остаточно відмовилися від нього – як задля власної інформаційної безпеки, так і від небажання підтримувати економіку держави-агресора й фінансувати кривавий рашистський режим, який нещадно знищує українців, рівняє із землею українські міста.

Іще з початком збройної агресії росії 2014 року ми, як і багато інших українських технологічних компаній, повністю припинили співпрацю з російськими організаціями. А з початком нової, відкритої фази цієї війни в лютому 2022 року, коли оговталися після перших вибухів та бомбардувань мирних міст, почали ретельніше перевіряти наших постачальників і партнерів на предмет можливих зв’язків з росією та російським бізнесом.

Серед них був і OnlyOffice (розробка компанії з офіційною реєстрацією в Латвії – Ascensio System SIA). На перший погляд, нічого російського ви тут не знайдете. Але якщо проаналізувати факти та заглибитися в деталі, усе стає очевидним.

Що ж не так з OnlyOffice? Що змусило нас офіційно розірвати партнерські відносини? Хотілося б поділитися нашим особистим досвідом спілкування з представниками OnlyOffice в контексті їхнього ставлення до російського вторгнення в Україну, а відтак застерегти інші українські та міжнародні компанії від співпраці з OnlyOffice. Як з’ясувалося, вона не тільки має виразне російське коріння й тісні зв’язки з росією, не тільки не засуджує розв’язану росією війну, а навпаки, опосередковано її підтримує.

OnlyOffice «поза політикою»

У перші тижні російського повномасштабного нападу, коли всі й повсюди (бізнес і політикум), обурені агресивним та нічим не виправданими вторгненням росії в Україну, дикунським способом ведення цієї війни з жорстокими убивствами й тортурами цивільного населення, офіційно засудили російську агресію, жоден з представників OnlyOffice (серед партнерів якого були в т. ч. й українські компанії) не озвучив у публічному просторі свою позицію щодо цього вторгнення.

З огляду на це в березні ц. р. ми звернулись до співробітників OnlyOffice з проханням прояснити офіційну позицію компанії щодо російського збройного нападу на Україну. Однак сподівання отримати чітку осудливу щодо цієї агресії відповідь виявилися марними: наші численні листи довгий час просто ігнорували. І лише згодом, коли ми попередили OnlyOffice про наш намір надати фактові їх мовчазного потурання агресії ширшого розголосу, отримали відповідь від команди OnlyOffice в особі директора з продажів Галини Годухіної. Суть цієї відповіді полягала в тому, що OnlyOffice не змішує бізнес з «політикою», «не бере участі в жодних політичних процесах» та «не робить політичних заяв» (дослівно: «We never take part in any political processes and never allow political strife to be reflected in our employees and users on the project level», «We don't make political statements»). Так, за ширмою аполітичності OnlyOffice фактично відмовились називати речі своїми іменами – агресію агресією і визначати свою позицію. А криваву війну, абсолютно безпідставно розв’язану рф у центрі Європи, звели усього-на-всього до «політики». На наш повторний запит та пряме запитання, чи засуджує OnlyOffice російську агресію в Україні, компанія взагалі перестала відповідати.

Інші українські компанії – партнери та інтегратори, які також пізніше звертались в OnlyOffice за відповідними роз’ясненнями щодо офіційної позиції компанії відносно війни в Україні, також не отримали жодної відповіді.

На перший погляд, дивна позиція як для компанії, що юридично зареєстрована в Латвії, – країні, яка однією з перших відгукнулась на українську біду, осудила напад рф та максимально підтримує українців у їх боротьбі з агресором. Однак, якщо придивитися докладніше, хто насправді стоїть за OnlyOffice та як компанія намагається приховати в Європі свій російський слід, то все стає на свої місця.

OnlyOffice – 100% російський продукт

На відміну від європейського, на російському ринку OnlyOffice відкрито позиціонували свій продукт як російський. Особливо для державного сектору який, як відомо, насторожено ставиться до західних технологій та у зв’язку з відповідними законодавчими ініціативами в рф зорієнтований на цілковите імпортозаміщення. Дуже цікаву інформацію в цьому зв’язку подають про OnlyOffice російські інтернет-джерела, і будь-хто може легко її перевірити.

Так, в одному з блогів партнерів OnlyOffice подано такий коментар від розробників продукту для тих, хто висловив сумнів у його російському походженні: «OnlyOffice розробляється в росії ЗАТ «Новые коммуникационные технологии» (на 100% російська компанія), уся розробка та весь менеджмент знаходиться в росії, у м. нижній новгород. У компанії є латвійська дочірня компанія Ascensio System SIA для продажів у Європі та США» (Обзор российского офисного пакета OnlyOffice в InfoboxCloud). Отже, розробники навіть не приховують, що латвійська реєстрація – це лише ширма для продажу OnlyOffice на Заході.

Більше того, продукт OnlyOffice в рамках програми імпортозаміщення на конкурсі, організованому мінкомзв’язку рф навесні 2015 року, посів перше місце серед російських (!) компаній у номінації «Користувацьке офісне ПЗ». А щоб російські користувачі рішення OnlyOffice SaaS не хвилювались за свої дані, розміщені в дата-центрах «Гейропи» (як нерідко в росії презирливо називають країни Західної Європи), для них – з метою дотримання вимог щодо необхідності розміщення персональних даних в росії – передбачено можливість використання дата-центрів московського регіону.

А ось так, наприклад, інформація про компанію OnlyOffice подана на найбільшому російському інтернет-порталі вибору технологій і постачальників «TAdviser»:

Причому про сам продукт OnlyOffice, представлений на ринку з 2009 року, самі виробники тут-таки зазначають, що розроблений він нижньогородською (!) компанією «Новые коммуникационные технологии». Ця суто російська розробка – продукт OnlyOffice – у 2015 році був упроваджений навіть в урядових структурах рф, зокрема, в міністерстві інформаційних технологій і зв’язку нижньогородської області. У прес-релізі цієї імплементації, підготовленому прес-службою OnlyOffice, наголошено, що OnlyOffice (на противагу західним аналогам) є продуктом вітчизняним – розробкою нижньогородських (!) програмістів (див.: Министерство связи Нижегородской области перешло на СПО).

ПЗ OnlyOffice з 2015 року допомагало також «оптимізувати роботу» і в підпорядкованому міноборони рф санкт-петербурзькому кадетському військовому корпусі, випускники якого, ймовірно, тепер допомагають мінубивства рф «оптимізувати» чисельність українців на українських територіях (див.: Onlyoffice начали тестировать в «Санкт-Петербургском кадетском корпусе»). Компанія-розробник OnlyOffice надала цій навчальній – як вбивати українців – установі можливість користуватися серверним рішенням OnlyOffice Enterprise Edition, – вочевидь на безоплатній основі або ж за символічну плату (така опція передбачена для навчальних установ). Подяки від українців за таку безкорисливу підтримку компанією OnlyOffice оборонного відомства рф, яка станом на той же 2015 рік уже захопила частину українських територій і розпочала збройну агресію проти України, – не буде.

Різні назви – один продукт

У контексті розмови про OnlyOffice вже неодноразово було згадано компанію «Новые коммуникационные технологии» (НКТ). Ця компанія є російським розробником ПЗ, заснована ще 1998 року в м. нижній новгород. У рамках ребрендингу компанія «Новые коммуникационные технологии» 2021 року була перейменована на «Р7-Офіс» (АТ «Р7»).

Свій програмний продукт – офісний пакет «Р7-Офіс», випущений 2018 року, для того ж російського ринку духовна спадкоємиця НКТ – компанія «Р7-Офіс» представляє, як вказано на тому ж російському ІТ-порталі «TAdviser», як «відгалуження OnlyOffice (раніше – Teamlab) – офісного пакету, розробленого нижньогородською [!] компанією “Новые коммуникационные технологии” та представленого на ринку з 2009 року». І знову ж: усі дороги OnlyOffice ведуть до нижнього новгорода та розташованої там компанії НКТ. До речі, офіс російського представництва Ascensio System SIA міститься – за, певно ж, зовсім не випадковим збігом обставин, – у тому ж нижньому новгороді та за тією ж адресою, що й офіс НКТ, – вул. Ларіна, 22Д. Що ж, дякуємо команді OnlyOffice за підказку: тепер ми ще певніше й, так би мовити, з перших вуст, знаємо, що «Р7-Офіс» – це, по суті, той самий продукт за своїми технічними характеристиками, який у Європі відомий як OnlyOffice. Лишень для свого внутрішнього, російського користувача з 2018 року вони пропонують його під назвою «Р7-Офіс», де початкове «Р» апелює до «росія», «російський» та до сімейства ракет-носіїв космічного призначення, якими OnlyOffice / Р7-Офіс – цілком у дусі російського «переможевілля» та домінування в небі – ілюструють випуски нових релізів свого ПЗ. І це в той час, коли Україна потерпає від масованих ракетних ударів з повітря з боку росії.

Для чого це було зроблено? З єдиною метою – збільшити продажі в росії на хвилі інтенсифікації імпортозаміщення, яка, своєю чергою, була зумовлена санкціями проти рф після 2014 року у зв’язку із силовим загарбанням частини українських територій Донецької та Луганської областей і Криму.

Вочевидь, потреба ребрендингу та появи клону OnlyOffice – Р7-Офіс була викликана необхідністю приведення продукту у відповідність до вимог російського законодавства в сфері імпортозаміщення. А також через те, що раніше (2016 року) НКТ уже опіклася на невключенні в російські реєстри ПЗ свого продукту «ИволгаПро» через виявлені зв’язки між НКТ і (!) Ascensio System SIA (див.: Минкомсвязь не пустило в реестр российского ПО офисный пакет с латвийскими корнями «ИволгаПро»). Ось як сам засновник і тодішній генеральний директор НКТ Лев Баннов 2018 року окреслив відмінності OnlyOffice і Р7-Офіс у коментарях до публікації «Софт “Мой Офис” не может участвовать в закупках из-за отсутствия конкурентов»:

Для російського ринку OnlyOffice / Р7-Офіс постійно акцентують на імпортозаміщенні, імпортонезалежності, імпортовипередженні свого продукту, а співробітники компанії охоче виступають партнерами російських конференцій з імпортозаміщення, активно й небезуспішно беруть участь у конкурсах вітчизняного ПЗ з імпортозаміщення. А на сторінці продукту зазначено, що «Р7-Офіс повністю відповідає всім необхідним для використання в держорганах вимогам, включаючи постанови уряду рф №1236 від 16.11.2015 та №325 від 23.03.2017».

Що ж це за постанови? Їх назви говорять самі за себе. Перша – «Про встановлення заборони на допуск програмного забезпечення, що походить з іноземних держав, з метою здійснення закупівель для забезпечення державних та муніципальних потреб». Друга – «Про затвердження додаткових вимог до програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, відомості про які включені до реєстру російського програмного забезпечення, та внесення змін до Правил формування й ведення єдиного реєстру російських програм для електронних обчислювальних машин і баз даних».

Це все ще раз додатково підтверджує, що OnlyOffice / Р7-Офіс є продуктами цілком російськими. Характерна і співзвучність їхніх назв, і подібність логотипів обох продуктів та навіть та ж сама кольорова гама:

Цікаво, що і OnlyOffice, і Р7-Офіс (цілком у дусі підігрування «патріотичним» настроям російських користувачів) позиціонуються компанією-розробником як вітчизняні офісні пакети, альтернативні до рішень Microsoft Office та Google Docs, користування якими для держсектору начебто пов’язане з певними ризиками та відмова від яких російськими користувачами трактується як справжня «перемога». Що ж, і справді: питання імпортозаміщення для рф – у контексті накладених на неї масштабних санкцій через розв’язану війну в Україні та у зв’язку з припиненням співпраці з агресором багатьох західних технологічних компаній – стане зараз як ніколи актуальним. Тож слід очікувати, що в компанії незабаром підвищиться внутрішній попит на їхнє рішення OnlyOffice / Р7-Офіс, побільшає прибутків з нових контрактів, а відтак (оскільки вони є платниками податків у рф), і податків з них, зокрема і в т. ч. для нових снарядів та ракет, які летітимуть на українські міста.

Якщо поглянути також на проєкти, що їх реалізувала компанія «Р7-Офіс» (а насправді та ж російська команда OnlyOffice), серед яких багато урядових організацій та обласних адміністрацій рф (зокрема, федеральне казначейство міністерства фінансів рф, (дез)інформаційне агентство росії ТАСС і под.), то нічого дивного немає в тому, що вони займають таку позірно «аполітичну» позицію по відношенню до війни в Україні. А насправді таку, яка підтримує російську офіційну урядову позицію та наративи щодо вторгнення в Україну.

Замість підсумків

Тож розробник OnlyOffice Ascensio System SIA – це компанія, що має виразний російський слід і глибоке російське коріння та намагається приховати його на міжнародних ринках з тим, щоб не втрачати прибутки, партнерів та клієнтів у Європі та США. Переважна більшість співробітників OnlyOffice, зокрема топ-менеджмент та команда розробки компанії, – це росіяни, територіально розташовані в росії, або які одночасно обіймають посади в обох офісах.

Самі розробники OnlyOffice в російському інформаційному просторі не просто не приховують, а навіть наголошують, що латвійська Ascensio System SIA – 100% дочка та 100% власність російської компанії НКТ. Відкрита база даних зареєстрованих у Латвії підприємств Lursoft також вказує на російського вигодонабувача:

Ми додатково звернулися також до реєстраційних інституцій у Латвії із запитом щодо можливості перевірки OnlyOffice, оскільки, за нашим припущенням, OnlyOffice використовувала реєстрацію в Латвії як loophole для виходу на міжнародні ринки. Від Уряду Латвії ми отримали підтвердження, що кінцевим бенефіціарним власником у латвійському реєстрі значиться громадянин рф Лев Баннов. Від себе додамо: колишній засновник (з 1998 року) та до 2020 року генеральний директор нижньогородської компанії «Новые коммуникационные технологии». До речі, у профілі Facebook його місцеперебування позначено як нижній новгород, росія.

З 25 березня 2022 року компанія DMS Solutions повністю розірвала всі ділові відносини та припинила співпрацю з OnlyOffice. Ми також здійснили аналіз, які компанії в Україні використовували OnlyOffice як реселлери / інтегратори. Багато з них за нашою ініціативою підтвердили своє рішення щодо припинення співпраці з OnlyOffice, зробивши про це офіційні заяви на своїх сайтах. Зокрема, це такі компанії, як InBASE, soft Xpansion, CoreWin.

Ми також закликаємо всі інші українські компанії відмовитися від співпраці з OnlyOffice як компанією, що підтримує жорстоку війну в Україні та об’єднати зусилля української ІТ-спільноти в бойкотуванні цього російського продукту на українському та міжнародних ринках. Тим самим ми зможемо зробити бодай невеличкий крок, щоб зупинити зухвалу російську агресію та припинити фінансування компаній, які підтримують війну.

Вважаємо за доречне оприлюднити цей матеріал, щоб інформація стала доступною для ширшого кола української ІТ-спільноти та щоб у подальшому (під час війни та після нашої перемоги) софт OnlyOffice ніколи більше не використовувався як українськими інтеграторами рішень, так і українськими користувачами.

Слава Україні!

Публікація підготовлена Ларисою Каневською та Лілею Каневською, співробітницями компанії DMS Solutions

