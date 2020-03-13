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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max будет предложен в максимальной конфигурации за 255 долл.

13 марта 2020 г., 9:35

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max будет предложен в максимальной конфигурации за 255 долл.

Компания Xiaomi анонсировала выход аппаратов Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro.

Смартфоны получили диагональ 6,67 дюйма (2400×1080), оснащены чипом Snapdragon 720G, который выпускается по нормам 8 нм.

Основная камера у Redmi Note 9 Pro Max имеет разрешение 64 Мп, кроме того в оснащении широкоугольная 8 Мп, модуль для макросъемки 5 Мп для макросъемки, а также вспомогательный датчик на 2 Мп.

Фронтальная камера  у этой модели с разрешением 32 Мп размещена прямо на экране.
У Redmi Note 9 Pro фотооснащение чуть послабее: фронтальная камера - 16-Мп, основная - 48 Мп.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max будет предложен в максимальной конфигурации за 255 долл.

Оба аппарата имеют емкость на 5020 мАч, в старшей модели предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, в младшей 18 Мп.

Redmi Note 9 Pro Max будет предлагаться в варианте 6/64 ГБ по цене 200 долл., а конфигурация 8/128 ГБ обойдется в 255 долл. Младшая модель с 4/64 ГБ на борту будет стоить 175 долл., а с 6/128 ГБ - 215 долл.


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