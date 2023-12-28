Xiaomi представила перший електромобіль

28 декабря 2023 г., 14:59

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Як пише Reuters, китайський виробник Xiaomi у четвер представив свій перший електромобіль і одразу ж оголосив, що має намір увійти до п’ятірки найбільших світових автовиробників.

Седан, який отримав назву SU7 з абревіатурою SU, що означає Speed Ultra, є довгоочікуваною моделлю, яку генеральний директор компанії Лей Цзюнь рекламував як таку, що має технологію «супер-електродвигуна», здатну забезпечити швидкість прискорення, вищу за показники Tesla.

Але автомобіль, який, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців, дебютує в той час, коли автомобільний ринок Китаю - найбільший у світі - бореться з надлишком потужностей і сповільненням попиту, що спричинило жорстоку цінову війну.

Це не завадило генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню (Lei Jun) окреслити великі амбіції.

«Наполегливо працюючи протягом наступних 15-20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому», - сказав він на презентації. Ці плани включають створення «автомобіля мрії, який можна порівняти з Porsche і Tesla», додав голова Xiaomi.

Очікується, що SU7 також сподобається покупцям завдяки спільній операційній системі з популярними телефонами та іншими електронними пристроями Xiaomi. Водії матимуть безперешкодний доступ до існуючого портфоліо мобільних додатків компанії.

«Xiaomi - це добре відомий бренд споживчої електроніки з сотнями мільйонів «шанувальників Mi», або членів екосистеми її смарт-пристроїв, - заявив Білл Руссо (Bill Russo), генеральний директор консалтингової компанії Automobility, що базується в Шанхаї. -Таким чином, вони мають значні можливості для прориву, оскільки автомобіль стає розумним пристроєм».

SU7 буде доступний у двох версіях - з запасом ходу до 668 км на одному заряді і з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має показник до 650 км.

Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде «дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою».

За словами голови Xiaomi, він здатен швидко заряджатися за низьких температур і оснащений передовими технологіями, що дозволяють йому розпізнавати перешкоди в складних умовах, таких як падаючий сніг.

Лей також заявив, що можливості автономного водіння автомобілів Xiaomi будуть на передньому краї галузі.

Четвертий за величиною виробник смартфонів (на глобальному ринку) намагається диверсифікувати свою основну діяльність, поширивши її на електромобілі. На тлі стагнації попиту на смартфони компанія анонсувала цей план вперше у 2021 році. Серед інших китайських технологічних компаній, які співпрацюють з автовиробниками для розробки електромобілів, - телекомунікаційний гігант Huawei і пошукова компанія Baidu, а також Meizu, який належить Geely.

Xiaomi пообіцяла інвестувати 10 млрд дол. в автомобілі протягом десяти років. Її автомобілі будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні з річною потужністю 200 000 автомобілів.

На надзвичайно переповненому китайському ринку електромобілів найбільшу конкуренцію Xiaomi, ймовірно, складе BYD, яка володіє третиною ринку, в той час як Tesla має 9%, згідно з даними за третій квартал від Zheshang Securities.

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