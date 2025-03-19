За весь 2024 р. Xiaomi наростила виторг на 35% до 50,61 млрд дол.

19 марта 2025 г., 12:33

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Компанія Xiaomi повідомила про зростання фінансових показників за підсумками четвертого квартал.

Квартальний дохід виробника вперше перетнув помітку у 100 млрд юанів - зростання зафіксовано на рівні 48% до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол.). Цей результат перевершив середню оцінку в 103,94 млрд юанів, яку прогнозували 17 аналітиків, зібраних LSEG.

Крім того, скоригований чистий прибуток Xiaomi за той самий період зазнав значного зростання на 69,4% порівняно з попереднім роком, досягнувши 8,32 млрд юанів (1,15 млрд дол.).

Високі фінансові показники Xiaomi в четвертому кварталі пояснюються високими продажами компанії як на ринку електромобілів, так і на ринку смартфонів.

Загальний дохід компанії за рік збільшився на 35% у річному обчисленні до 365,9 млрд юанів (50,61 млрд дол.), а скоригований чистий прибуток зріс на 41,3% - до 27,2 млрд юанів (3,76 млрд дол.).

Дохід від продажу смартфонів за рік зріс на 21,8% до 191,8 млрд юанів (26,53 млрд дол.), а дохід від «розумних» електромобілів та інших нових ініціатив сягнув 32,8 млрд юанів (4,54 млрд дол.), перевищивши численні цільові показники.

Продажі продуктів категорії «Internet of Things and lifestyle products» збільшилися на 30% р/р до 104,1 млрд юанів (14,40 млрд дол.).

За останні 12 місяців акції компанії зросли на 284%, оскільки її проект електромобілів підвищив довіру інвесторів.

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