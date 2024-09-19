Xiaomi обігнала Apple і вийшла на друге місце у світі за продажем смартфонів у серпні

19 сентября 2024 г., 9:35

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Xiaomi вийшла на друге місце за обсягами світових продажів смартфонів у серпні, вперше після серпня 2021 року. І це навіть незважаючи на те, що її обсяги продажів залишилися незмінними за місяць, порівняно з сезонним падінням Apple за той самий період, згідно з попередніми даними Counterpoint Research.

У серпні Xiaomi випередила ринок, причому сезонні спади на ключових ринках були компенсовані зростанням в Латинській Америці завдяки рекламним акціям. Після проблем з постачанням у 2022 році Xiaomi, як і решті індустрії смартфонів, довелося впоратися зі складним макроекономічним та геополітичним середовищем у минулому році. Після слабкого 2022 року та першого півріччя 2023 року Xiaomi успішно змінила свою стратегію щодо продуктів, продажів та каналів збуту і тепер нарешті пожинає плоди, демонструючи високі темпи зростання протягом останнього року та збільшуючи продажі майже щомісяця у річному обчисленні.

Коментуючи стратегію Xiaomi, директор з досліджень Counterpoint Тарун Патак (Tarun Pathak) сказав: «Цього року Xiaomi прийняла більш економну продуктову стратегію, зосередивши свої зусилля на створенні однієї супер-моделі в кожному ціновому діапазоні, замість того, щоб запускати кілька пристроїв в одному сегменті. Крім того, компанія також активізувала свої продажі та маркетинг, продовжуючи експансію на нові ринки та зміцнюючи свої позиції на існуючих ринках. У той час як пристрої початкового та середнього рівня продовжують демонструвати високі показники для Xiaomi, компанія також просунулася в преміум-сегмент зі складними та «ультра» пристроями».

За останні кілька кварталів на більшості ключових ринків Xiaomi спостерігалося економічне відновлення, що було найбільш сприятливим для попиту в нижчих цінових діапазонах. Xiaomi особливо сильна в нижньому ціновому діапазоні - нижче 200 дол - особливо після запуску конкурентоспроможних за ціною 5G-пристроїв Redmi 13 і Note 13. Пристрої Redmi користуються великою популярністю, допомагаючи Xiaomi завоювати частку на всіх ключових ринках, особливо в Індії, Латинській Америці, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Африці.

Хоча Xiaomi посіла друге місце в серпні значною мірою завдяки своєму агресивному зростанню в останні квартали, сезонне падіння Apple також було одним із факторів. Оскільки нове покоління iPhone зазвичай запускається у вересні, серпень, як правило, є найслабшим місяцем для Apple в даному календарному році. Запуск серії iPhone 16, ймовірно, допоможе Apple повернути собі 2-е місце або навіть 1-е місце в найближчі місяці, оскільки продажі зростуть.

Захоплення Xiaomi позиції №2 символізує більш значущу тенденцію на світовому ринку смартфонів. Оскільки пристрої все більше наближаються один до одного з точки зору технологій та ціни, конкуренція між провідними брендами ще ніколи не була такою високою. З новими форм-факторами (складані) та функціями GenAI, які допомагають брендам диференціювати свої пропозиції, екосистема пристроїв, дизайн продукту, маркетингова стратегія та дослідження залишаються як ніколи важливими, про що свідчить нещодавній сплеск продажів Xiaomi.

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