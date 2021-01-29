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Xiaomi анонсировала настоящую беспроводную зарядку

29 января 2021 г., 16:35

Xiaomi анонсировала настоящую беспроводную зарядку

Компания Xiaomi анонсировала новую систему беспроводной зарядки Mi Air Charge.

Как сообщается, решение, способно заряжать несколько устройств одновременно, причем на расстоянии в несколько метров.

Решение имеет форму куба и позволяет заряжать каждое устройство мощностью до 5 Вт. Сам процесс осуществляется с помощью 144 антенн, работающих в миллиметровом диапазоне, позиционируется заряжаемое устройство с помощью пяти антенн.

Что касается смартфонов, Xiaomi также разработала миниатюрную антенную решетку со встроенным «антенным маяком» и «приемной антенной решеткой». Через антенну маяка в режиме низкого энергопотребления передается информация о местоположении. Приемная антенная решетка, состоящая из 14 антенн, преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной батареей, в электрическую энергию через схему выпрямителя. Сообщается, что процессу зарядки не мешают физические препятствия между ЗУ и смартфоном.

О доступности продукта пока ничего не сообщается. Вероятнее всего, он появится не раньше  следующего года.

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