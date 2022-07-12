Windows Autopatch візьме на себе розгортання оновлень та додатків для Windows 10 та Microsoft 365

12 июля 2022 г., 17:15

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Microsoft запустила Windows Autopatch - нову службу для автоматичного оновлення Windows та Microsoft 365 для корпоративних клієнтів.



Служба дозволяє автоматично керувати розгортанням оновлень та додатків для останніх версій Windows, а також дозволяє віддалено виконувати оновлення драйверів та програм Microsoft 365.



Windows Autopatch націлена на те, щоб зняти з IT-фахівців замовника планування всього процесу оновлення, включаючи розгортання та необхідну послідовність виконання всіх робіт по оновленню ПЗ.



Служба автоматично розділяє поточний парк комп'ютерів замовника на чотири групи пристроїв, так звані кільця тестування.



«Тестове кільце» містить мінімальну кількість пристроїв, «перше кільце» - приблизно 1% усіх кінцевих точок у корпоративному середовищі, «швидке кільце» - близько 9%, а «широке кільце» - решту 90% пристроїв . Оновлення розгортаються поступово, починаючи з тестового кільця та переходячи на більші набори пристроїв після періоду перевірки, що дозволяє відстежувати продуктивність пристрою та порівнювати показники перед оновленням.



Windows Autopatch також має вбудовані функції зупинки та відкату (Halt and Rollback), які блокують застосування оновлень до вищих циклів тестування або автоматичний відкат для вирішення проблем з оновленням.



Доступ до Windows Autopatch можна отримати через розділ Tenant Administration центру адміністрування Microsoft Endpoint Manager.

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