 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1220)

07.06 - 14.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Windows-ноутбук Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon стал доступен в США

18 июня 2020 г., 17:05
0 
 

Windows-ноутбук Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon становится доступен

Компания Lenovo вслед за представлением Lenovo Yoga 5G (известного также как Lenovo Flex 5G в США) сообщила о подписании стратегических партнерских отношений с рядом операторов.

Начиная с 18 июня устройство можно будет купить в США через оператора Verizon. Оно будет доступно по двухлетнему контракту в пакете My Verizon с оплатой 58,33 долл. или же напрямую за 1 399,99 долл.

Позднее в этом году Lenovo Yoga 5G появится и в других регионах — в частности через операторов EE в Великобритании, Sunrise в Швейцарии и CMCC в Китае.

Трансформер Lenovo Yoga 5G был представлен в январе на CES 2020. Он построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и обеспечивает высокоскоростное подключение к сети 5G. На борту 8 ГБ ОЗУ и накопитель SSD 512 ГБ. Ноутбук использует в качестве операционной системы Windows 10 и на одном заряди батарей может проработать до 24 часов.

Windows-ноутбук Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon становится доступен


Устройство имеет диагональ 14 дюймов на базе матрицы Full HD IPS с яркостью 400 нит. За графику отвечает Qualcomm Adreno 680, на борту аудиосистема Dolby Atmos.

Вес ноутбука — 1,3 кг. Габариты - 320 x 215 x 14.75.

Как отмечается, инженерам Lenovo пришлось решить ряд проблем, связанных с размещением антенн 5G в тонкое шасси ноутбука, так чтобы обеспечить стабильное подключение независимо от того, как пользователь переворачивает и складывает устройство в режим ноутбука или планшета. В конечном итоге компания запатентовала новую антенную систему 5G, которая стала самым маленьким в отрасли модулем 5G4, поддерживающим как mmWave, так и Sub-6 ГГц.

Windows-ноутбук Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon становится доступен


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  