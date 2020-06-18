Windows-ноутбук Lenovo Yoga 5G на базе Qualcomm Snapdragon стал доступен в США

18 июня 2020 г., 17:05

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Компания Lenovo вслед за представлением Lenovo Yoga 5G (известного также как Lenovo Flex 5G в США) сообщила о подписании стратегических партнерских отношений с рядом операторов.



Начиная с 18 июня устройство можно будет купить в США через оператора Verizon. Оно будет доступно по двухлетнему контракту в пакете My Verizon с оплатой 58,33 долл. или же напрямую за 1 399,99 долл.



Позднее в этом году Lenovo Yoga 5G появится и в других регионах — в частности через операторов EE в Великобритании, Sunrise в Швейцарии и CMCC в Китае.



Трансформер Lenovo Yoga 5G был представлен в январе на CES 2020. Он построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и обеспечивает высокоскоростное подключение к сети 5G. На борту 8 ГБ ОЗУ и накопитель SSD 512 ГБ. Ноутбук использует в качестве операционной системы Windows 10 и на одном заряди батарей может проработать до 24 часов.



Устройство имеет диагональ 14 дюймов на базе матрицы Full HD IPS с яркостью 400 нит. За графику отвечает Qualcomm Adreno 680, на борту аудиосистема Dolby Atmos.



Вес ноутбука — 1,3 кг. Габариты - 320 x 215 x 14.75.



Как отмечается, инженерам Lenovo пришлось решить ряд проблем, связанных с размещением антенн 5G в тонкое шасси ноутбука, так чтобы обеспечить стабильное подключение независимо от того, как пользователь переворачивает и складывает устройство в режим ноутбука или планшета. В конечном итоге компания запатентовала новую антенную систему 5G, которая стала самым маленьким в отрасли модулем 5G4, поддерживающим как mmWave, так и Sub-6 ГГц.

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