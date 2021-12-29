Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома 

0

Tweet

Информационные технологии активно входят в нашу повседневную жизнь, предлагая функциональность, которую прежде даже сложно было представить. Ярким примером тому являются элементы умного дома от Ariston, позволяющие не только повысить комфортность жизни, но и заметно снизить расход электроэнергии.

Понятие умный дом становится все ближе для самого широкого круга потребителей. В их обиход активно входят устройства, позволяющие проводить как удаленное управление, так и мониторинг состояния посредством интернет-подключения. Такую функциональность получили и стиральные машины, и климатическая техника. Даже пылесосы стали роботизированными. В настоящее время по своей динамике развития сфера IoT (Internet of Things, Интернет вещей) даже опережает многие другие направления на рынке информационных технологий.

Одной из причин такого быстрого роста стало широкое внедрение подключения посредством Wi-Fi вместо закрытых протоколов. Таким образом были сняты ограничения, связанные со сложностью интеграции подобных решений. Согласитесь, сегодня беспроводные маршрутизаторы есть практически в любом доме, поэтому не представляет большой сложности включить в локальную беспроводную сеть любое устройство со встроенным адаптером Wi-Fi.

Свой вклад в формирование умного дома сделала и компания Ariston. В устройствах нового поколения этого производителя реализованы такие возможности по удаленному управлению, которые не только расширяют функциональность, но и улучшают энергоэффективность. Изучим подробнее, что это дает не только конечному потребителю, но и бизнесу.

Довольно часто потребитель стремится выбрать наиболее доступную по цене бытовую технику, которая отвечает предъявляемым требованиям по функциональности и надежности. Но есть и такой важный фактор, как совокупная стоимость владения. Именно на него сделала основной акцент Ariston, внедрившая технологию Connectivity Arison NET в свои устройства для обеспечения домашнего обогрева и горячего водоснабжения. Рассмотрим предоставляемые ею возможности на примере водонагревателей нового поколения Velis Evo Wi-Fi.

Конструктивно водонагреватель Velis Evo Wi-Fi выполнен в компактном корпусе глубиной не более 27 см. Его современный дизайн позволяет как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что открывает возможности встраивания в практически любое окружение. Устройство доступно с вариантами объема 50, 80 и 100 литров. Но все же ключевой особенностью модели является наличие встроенного контроллера с адаптером Wi-Fi. Он удаленно взаимодействует с мобильным приложением. В отличие от обычных водонагревателей, которые постоянно включены, управляемый работает по заданному владельцем расписанию. Это ощутимо снижает энергопотребление, что особенно актуально в условиях постоянного роста тарифов, наблюдаемого в последнее время как в нашей стране, так и в Западной Европе. Все же как бы тщательно ни была подобрана термоизоляция бака с горячей водой, потери энергии постоянно включенного устройства в нерабочий период просто неизбежны. Если не полностью их исключить, то значительно сократить призвано удаленное управление через мобильное приложение Ariston Net.

Инструмент дает в распоряжение пользователя несколько режимов, начиная от ручного включения-выключения, и заканчивая созданием недельного расписания. При этом устройство может получать извещения о достижении требуемой температуры воды в баке, оценки времени готовности к работе, а также предупреждения о возможных отказах устройства.

Среди возможностей мобильного приложения Ariston Net стоит отметить формируемые в нем отчеты об энергопотреблении устройства за определенные периоды (день, неделя, месяц, год), а также рекомендации по повышению энергоэффективности.

Кроме таких выгод для конечного потребителя, как удобство и повышенная энергоэффективность, технология Connectivity Arison NET также позволяет наладить удаленную диагностику. А значит сервисные партнеры производителя смогут обеспечить бесперебойную работу решения без дополнительных усилий, просто получая извещения о возможных отказах. При этом сервисный инженер будет отправляться по вызову уже с необходимыми запасными частями.

Процедура подключения с помощью технологии Connectivity Arison NET весьма проста и включает три шага: настройку конфигурации для подключения к Wi-Fi, регистрацию аккаунта, а затем подсоединение аппарата и потребителя к сервису. Как видим, все очень просто, не требуя каких-то сложных манипуляций от сервисного персонала.

Также стоит отметить, что в ответ на быстрорастущую глобальную тенденцию в области умного дома компания Arison продолжает инвестировать в расширение готовых к подключению решений, а также в повышение уровня инновационности предлагаемых услуг. И тут, как отмечают, представители компании, задача двоякая: увеличить количество подключенных клиентов и обеспечить постоянное взаимодействие с ними. Очевидно. что обеспечение долгосрочной лояльности клиентов возможно за счет достижения высокого уровня удовлетворенности пользователей, а также постоянного использования сервисов с возможностью подключения в течение продолжительного времени. На данный момент у компании существует три таких сервиса:

• Ariston NET - это потребительское приложение, позволяющее удаленно управлять решениями для обогрева помещений и нагрева воды, снижая потребление энергии и непрерывно контролируя работу системы. Собственно тот сервис и приложение, которое мы рассмотрели

• Ariston NET PRO - платформа удаленной веб-поддержки для профессионалов, которая позволяет повысить операционную эффективность, одновременно увеличивая клиентскую базу и повышая лояльность клиентов.

• Ariston NET OPEN - новый и более инновационный подход, который открывает путь к взаимодействию и интеграции подключенных сервисов Ariston в веб-приложения и мобильные приложения, а также в продукты сторонних производителей.

• 99% центров поддержки удовлетворены Ariston NET Pro

• 50% центров поддержки сообщают об увеличении оборота, связанном с Ariston NET Pro и услугой удаленной диагностики

• 80% центров поддержки заявляют, что их работа по техническому обслуживанию стала более эффективной из-за снижения потребности в обращений в службу поддержки, что приводит к значительной экономии времени.

Для компании Ariston очень важным является обеспечение функциональной совместимости, а также использование унифицированных интерфейсов. Например, системы производителя поддерживают Amazon Alexa, Apple Homekit и Google Assistant через Ariston NET, что позволяет интегрировать системы компании с ведущими платформами для умного дома. При этом Ariston продолжает инвестировать в обеспечение совместимости своих продуктов с лучшими мировыми решениями IoT b программными платформами.

Еще один важный момент внедрение цифровых инструментов требует поддержания высокого уровня безопасности используемого программного обеспечения и сервисов. В 2015 году Ariston создала специальное организационное подразделение, которое концентрируется на вопросах кибербезопасности продуктов компании.

Подводя общий итог знакомству с новыми возможностями, предоставляемыми решениями Arison для умного дома, отметим, что они уже успешно приняты западноевропейскими потребителями. А значит и украинские быстро поймут все преимущества удаленного управления с помощью технологии Connectivity Arison NET.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою