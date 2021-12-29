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Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома 

Автор – КО, 29 декабря, 13:46
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Информационные технологии активно входят в нашу повседневную жизнь, предлагая функциональность, которую прежде даже сложно было представить. Ярким примером тому являются элементы умного дома от Ariston, позволяющие не только повысить комфортность жизни, но и заметно снизить расход электроэнергии.

Понятие умный дом становится все ближе для самого широкого круга потребителей. В их обиход активно входят устройства, позволяющие проводить как удаленное управление, так и мониторинг состояния посредством интернет-подключения. Такую функциональность получили и стиральные машины, и климатическая техника. Даже пылесосы стали роботизированными. В настоящее время по своей динамике развития сфера IoT (Internet of Things, Интернет вещей) даже опережает многие другие направления на рынке информационных технологий.

Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома

Одной из причин такого быстрого роста стало широкое внедрение подключения посредством Wi-Fi вместо закрытых протоколов. Таким образом были сняты ограничения, связанные со сложностью интеграции подобных решений. Согласитесь, сегодня беспроводные маршрутизаторы есть практически в любом доме, поэтому не представляет большой сложности включить в локальную беспроводную сеть любое устройство со встроенным адаптером Wi-Fi.

Свой вклад в формирование умного дома сделала и компания Ariston. В устройствах нового поколения этого производителя реализованы такие возможности по удаленному управлению, которые не только расширяют функциональность, но и улучшают энергоэффективность. Изучим подробнее, что это дает не только конечному потребителю, но и бизнесу.

Довольно часто потребитель стремится выбрать наиболее доступную по цене бытовую технику, которая отвечает предъявляемым требованиям по функциональности и надежности. Но есть и такой важный фактор, как совокупная стоимость владения. Именно на него сделала основной акцент Ariston, внедрившая технологию Connectivity Arison NET в свои устройства для обеспечения домашнего обогрева и горячего водоснабжения. Рассмотрим предоставляемые ею возможности на примере водонагревателей нового поколения Velis Evo Wi-Fi.

Конструктивно водонагреватель Velis Evo Wi-Fi выполнен в компактном корпусе глубиной не более 27 см. Его современный дизайн позволяет как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что открывает возможности встраивания в практически любое окружение. Устройство доступно с вариантами объема 50, 80 и 100 литров. Но все же ключевой особенностью модели является наличие встроенного контроллера с адаптером Wi-Fi. Он удаленно взаимодействует с мобильным приложением. В отличие от обычных водонагревателей, которые постоянно включены, управляемый работает по заданному владельцем расписанию. Это ощутимо снижает энергопотребление, что особенно актуально в условиях постоянного роста тарифов, наблюдаемого в последнее время как в нашей стране, так и в Западной Европе. Все же как бы тщательно ни была подобрана термоизоляция бака с горячей водой, потери энергии постоянно включенного устройства в нерабочий период просто неизбежны. Если не полностью их исключить, то значительно сократить призвано удаленное управление через мобильное приложение Ariston Net.

Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома

Инструмент дает в распоряжение пользователя несколько режимов, начиная от ручного включения-выключения, и заканчивая созданием недельного расписания. При этом устройство может получать извещения о достижении требуемой температуры воды в баке, оценки времени готовности к работе, а также предупреждения о возможных отказах устройства.

Среди возможностей мобильного приложения Ariston Net стоит отметить формируемые в нем отчеты об энергопотреблении устройства за определенные периоды (день, неделя, месяц, год), а также рекомендации по повышению энергоэффективности.

Кроме таких выгод для конечного потребителя, как удобство и повышенная энергоэффективность, технология Connectivity Arison NET также позволяет наладить удаленную диагностику. А значит сервисные партнеры производителя смогут обеспечить бесперебойную работу решения без дополнительных усилий, просто получая извещения о возможных отказах. При этом сервисный инженер будет отправляться по вызову уже с необходимыми запасными частями.

Процедура подключения с помощью технологии Connectivity Arison NET весьма проста и включает три шага: настройку конфигурации для подключения к Wi-Fi, регистрацию аккаунта, а затем подсоединение аппарата и потребителя к сервису. Как видим, все очень просто, не требуя каких-то сложных манипуляций от сервисного персонала.

Также стоит отметить, что в ответ на быстрорастущую глобальную тенденцию в области умного дома компания Arison продолжает инвестировать в расширение готовых к подключению решений, а также в повышение уровня инновационности предлагаемых услуг. И тут, как отмечают, представители компании, задача двоякая: увеличить количество подключенных клиентов и обеспечить постоянное взаимодействие с ними. Очевидно. что обеспечение долгосрочной лояльности клиентов возможно за счет достижения высокого уровня удовлетворенности пользователей, а также постоянного использования сервисов с возможностью подключения в течение продолжительного времени. На данный момент у компании существует три таких сервиса:

Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома

• Ariston NET - это потребительское приложение, позволяющее удаленно управлять решениями для обогрева помещений и нагрева воды, снижая потребление энергии и непрерывно контролируя работу системы. Собственно тот сервис и приложение, которое мы рассмотрели
• Ariston NET PRO - платформа удаленной веб-поддержки для профессионалов, которая позволяет повысить операционную эффективность, одновременно увеличивая клиентскую базу и повышая лояльность клиентов.
• Ariston NET OPEN - новый и более инновационный подход, который открывает путь к взаимодействию и интеграции подключенных сервисов Ariston в веб-приложения и мобильные приложения, а также в продукты сторонних производителей.

    • 99% центров поддержки удовлетворены Ariston NET Pro
    • 50% центров поддержки сообщают об увеличении оборота, связанном с Ariston NET Pro и услугой удаленной диагностики
    • 80% центров поддержки заявляют, что их работа по техническому обслуживанию стала более эффективной из-за снижения потребности в обращений в службу поддержки, что приводит к значительной экономии времени.

 

Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома

Для компании Ariston очень важным является обеспечение функциональной совместимости, а также использование унифицированных интерфейсов. Например, системы производителя поддерживают Amazon Alexa, Apple Homekit и Google Assistant через Ariston NET, что позволяет интегрировать системы компании с ведущими платформами для умного дома. При этом Ariston продолжает инвестировать в обеспечение совместимости своих продуктов с лучшими мировыми решениями IoT b программными платформами.

Еще один важный момент внедрение цифровых инструментов требует поддержания высокого уровня безопасности используемого программного обеспечения и сервисов. В 2015 году Ariston создала специальное организационное подразделение, которое концентрируется на вопросах кибербезопасности продуктов компании.

Подводя общий итог знакомству с новыми возможностями, предоставляемыми решениями Arison для умного дома, отметим, что они уже успешно приняты западноевропейскими потребителями. А значит и украинские быстро поймут все преимущества удаленного управления с помощью технологии Connectivity Arison NET.

Wi-Fi повышает энергоэффективность умного дома

 

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