Western Digital и Qumulo обеспечили "Институт показателей и оценки здоровья" решением для сбора аналитики о COVID-19 и вакцинировании

29 января 2021 г., 15:58

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Компания Western Digital объявила о том, что Институт показателей и оценки здоровья (IHME) в партнерстве с Qumulo использует жесткие диски Ultrastar DC HC550 18 ТБ и твердотельные накопители Ultrastar DC SN640 NVMel для текущих исследований COVID-19 и вакцинирования.



ИПОЗ, расположенный на базе медицинского факультета Вашингтонского университета, является независимой международной исследовательской организацией в области здравоохранения. Его миссия заключается в улучшении здоровья населения мира путем предоставления наиболее качественной и свободно доступной информации в области здравоохранения политическим и здравоохранительным учреждениям. Благодаря предоставляемым данным, организации могут принимать обоснованные решения, критически важные для спасения жизней.



Qumulo C-432T предлагает гибридную систему хранения с кэшированной производительностью для центров обработки данных, частных и общедоступных облачных хранилищ. Эта высокопроизводительная система обеспечивает динамически масштабируемую архитектуру и отражение данных в режиме реального времени, что крайне необходимо для таких организаций, работающих с огромными объемами данных, как IHME. Благодаря вертикально интегрированным устройствам хранения Western Digital C-432T от Qumulo обеспечивает 432 ТБ чистой емкости хранилища в конфигурации 2U.



«Партнерство с Western Digital позволило нам предоставить IHME быструю и надежную платформу файловых данных, которая ежедневно анализирует в 20 раз больше данных, чем ее предшественники», — отмечает Бен Гитенштейн, вице-президент по продуктам Qumulo. «Наша программно-управляемая платформа предлагает возможности корпоративного уровня, которые максимально упрощают анализ объемных наборов данных, что в свою очередь, имеет решающее значение для успешной работы клиентов с неструктурированной информацией. Партнерство с Western Digital позволяет таким клиентам, как IHME, упростить свою инфраструктуру, ускорить внедрение инноваций и раскрыть возможности имеющихся данных, где бы они не хранились».

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