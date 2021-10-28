Webex Webinars позволяет принять до 10 тыс. участников в режиме вебинара и до 100 тыс. – в режиме веб-трансляции

28 октября 2021 г., 16:55

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В рамках конференции WebexOne 2021 компания Cisco представила ряд инноваций платформы для гибридной работы Webex, включая новые возможности для проведения совещаний, новые устройства для совместной работы, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают мощную масштабную поддержку гибридных мероприятий. Кроме того, совместимость Webex с решениями для удаленной работы от других вендоров позволит пользователям сотрудничать, используя те платформы и устройства, которые они предпочитают, для бесшовного взаимодействия.

В числе функций для организации комфортной гибридной рабочей среды:

• Адаптивный аудиофункционал на основе искусственного интеллекта с устранением отвлекающих факторов. На громкость звука во время совещаний влияет размещение, и это особенно остро ощущают дистанционные участники и те, кто находится дальше от микрофона. Эта проблема решается с помощью функции оптимизации всех голосов optimize for all voices, которая выравнивает уровень звука независимо от местоположения. Функция выбора говорящего speaker selectivity теперь различает целенаправленную речь и фоновые шумы, удаляя отвлекающие звуки.

• Новые возможности Collaboration Insights помогают бороться с усталостью сотрудников. Функция connections позволяет просмотреть персональную информацию, включая 10 наиболее часто контактируемых сотрудников за неделю, новые должности и местоположение коллег и т.д. Функции well-being и cohesion в составе People Insights дают командам возможность увидеть анонимные характеристики режима рабочего времени, эмоциональные рейтинги и целевые показатели времени непрерывной работы. Например, менеджер, увидев низкие рейтинги и рост числа сотрудников, работающих по вечерам, может заблаговременно принять меры для исправления ситуации.

• Пользователям Webex Suite теперь доступен функционал Thrive Reset для снятия стресса и предотвращения усталости от совещаний. Его действие основано на результатах исследований, показывающих, что отойти от стресса можно за 60-90 секунд. Пользователи Webex могут использовать как предлагаемые мультимедийные ресурсы разной тематики, так и загрузить собственные фото, которые помогут расслабиться, успокоить дыхание, подумать о чем-то хорошем, переформулировать проблему или просто встать и потянуться.

• Асинхронное общение для минимизации совещаний. Согласно исследованиям, в среднем на совещаниях берут слово только 48% участников. Когда участники находятся в разных часовых поясах и если необходимо сократить число совещаний, функция асинхронного общения Vidcast дает возможность записать, просмотреть и прокомментировать событие в удобное время. Сейчас функция Vidcast доступна для бета-тестирования на сайте vidcast.io, интеграция с приложением Webex планируется весной 2022 г.

• Чтобы улучшить восприятие совещания дистанционными участниками, новый функционал People Focus, который появится уже в декабре, обеспечит повышенную четкость и оптимизацию передачи жестов и мимики присутствующих. В начале 2022 г. планируется дальнейшее совершенствование интеллектуальных функций Webex-камеры для улучшения качества отображения присутствующих в переговорных комнатах.

• Новое устройство Webex Desk Mini позволяет легко и просто создать рабочее место где угодно, предлагая при этом гибридным работникам все возможности Webex Desk – но в миниатюрном формате. Webex Desk Mini – это интерактивный дисплей 15,6 дюйма с разрешением 1080p, HD-камера с углом обзора 64°, полнодиапазонная акустика и микрофонный массив с подавлением фонового шума.

• Webex Whiteboarding позволяет использовать виртуальные доски – создавать их, выбирать, редактировать, передавать результаты – для совместной работы с кем угодно, в том числе с теми, кто не работает в вашей организации. Участники совместного проекта могут безопасно делиться идеями с помощью любого устройства – смартфона, планшета, ноутбука или сенсорного Webex-устройства, включая новые Webex Board Pro. Интегрированная система видеоконференцсвязи Webex Board Pro оснащается двумя камерами 4K, направленной акустикой и сенсорными экранами 55 или 75 дюймов.

Гибридные события для любой аудитории:

• После приобретения Socio Labs и Slido компания Cisco представила расширенное портфолио Webex Events, которое позволяет организовать любые гибридные события любого масштаба – от вебинаров до многосессионных мероприятий и конференций. Доступен функционал управления гибридными событиями, включая оформление бейджей и билетов, монетизацию и сетевое подключение. Используя Webex Webinars, заказчик может принять до 10 тыс. участников в режиме вебинара и до 100 тыс. – в режиме веб-трансляции. Интеграция Webex Events с технологией Slido для проведения опросов, викторин и сессий ответов на вопросы повышает активность и вовлеченность участников.

• Webex Events позволяет организаторам многоязычных совещаний и мероприятий запланировать неограниченное число языковых каналов с переводчиками. Участники выбирают язык при подключении к мероприятию.

• Webex-устройства операционно совместимы с решениями от остальных ключевых вендоров для удаленной работы, что обеспечивает открытое и инклюзивное взаимодействие с заказчиками, которые могут использовать для совместной работы самые разнообразные устройства и приложения.

• Чтобы пользователям не приходилось переключаться между приложениями во время Webex-совещаний и передачи сообщений, запланирована интеграция в Webex более 60 партнерских решений. Сейчас непосредственно в Webex доступны Smartsheet, Hacker Rank, Thrive Reset, Miro и Mural. В ближайшие месяцы будут добавлены приложения других партнеров.

• ИТ-службы обеспечивают функционирование процессов совместной работы в Webex с помощью решений Cisco Meraki Insight и ThousandEyes. Эти инструменты позволяют быстро выявить, диагностировать и утранить проблемы в домашней или корпоративной сети, у сервис-провайдера, в интернете или в облаке.

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