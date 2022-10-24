24 октября 2022 г., 8:25

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що вже понад 400 тисяч українців скористалися чатботом єВорог.



Бот надає можливість 24/7 повідомляти про переміщення окупантів та їхньої техніки, діяльність ймовірних зрадників та наявність мін чи інших небезпечних предметів. Це допомагає ЗСУ, СБУ та ДСНС працювати ще ефективніше.



«Дякую кожному за сміливість та бажання допомогти. Продовжуємо використовувати технології для перемоги над тими, хто технологічно та ментально застряг у минулому столітті», наголосив Михайло Федоров.

https://t.me/evorog_bot

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