Вже навчено 10 тис операторів БПЛА та сформовані ударні роти БПЛА в складі ЗСУ

11 августа 2023 г., 8:15

0

Tweet

«У цій війні переможе той, у кого більше дронів. БПЛА — розхідний матеріал на фронті. Це очі, які рятують життя військових, дають змогу вести розвідку, проводять рятувальні операції, знищують ворожу техніку. Значний відсоток роботи на фронті неможливий без «пташок», заявив голова мінцифри Михайло Федоров, виступаючи на iForum.



Ворог готувався до війни роками. Півтора року ми намагаємося його не лише наздогнати, а й технологічно перевершити. Зараз Defense Tech — один з основних напрямів роботи Мінцифри.



Михайло Федоров під час виступу на iForum розповів, про успіхи, які вдалось досягти з початку повномасштабної війни.



Було отримано рекордний бюджет держави на закупівлю дронів. Цього року буде закуплено набагато більше дронів, ніж у минулому.



За останній рік у сфері БПЛА вже розпочалася технологічна революція. Як повідомив Федоров, у межах проєкту Армія дронів вдалося вбити всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів.



Вдалося навчити 10 тис операторів БПЛА і ще стільки навчається зараз.



Були сформовані ударні роти БПЛА — це війська в складі ЗСУ, які працюють за новою доктриною використання безпілотників на фронті.



БПЛА + Старлінк + система ситуаційної обізнаності типу Дельти є основними компонентами для мережецентричної війни. «Якби в Україні було достатньо дронів на фронті, ми б уже перемогли. Тому «пташки» — найважливіша інвестиція», наголосив Михайло Федоров.



Але для перемоги у війні треба зробити ще більше. Нам потрібна технологічна мобілізація. Щоб усі, хто займається технологіями, спрямували свій потенціал на користь Сил оборони. Серед багатьох відомих IT-компаній вже є ті, які розгорнули виробництво тисяч дронів на місяць.



«Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту», підкреслив голова Мінцифри.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD

0

Tweet