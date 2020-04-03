Взгляд на Kubernetes как развитие ядра Linux

3 апреля 2020 г., 14:25

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Первой публикацией в данном блоге были размышления на тему возможной смерти "ванильного" Kubernetes.

Повторю вкратце идею: архитектура K8 предполагает что это framework и, своего рода, middleware. В чистом виде этот продукт стремится к ядру Линукса - оно существует, но именно чистое ядро, не в рамках дистрибутива, мало кто видел. Об этом свидетельствует как дорожная карта продукта - выкинуть из ядра всё что не критично, и сделать модулями, так и подход разных игроков рынка.

Хороший пример изложенного тезиса: OpenShift от Red Hat — платформа построенная на базе Kubernetes, включающая в себя дополнительно набор инструментов, и изменений в сам K8 в соответствии с тем, как их видит сама компания для обеспечения безопасности, надёжности и пр. Но, в данном случае, изменения не кардинальны, и платформа является надстройкой на ОС желательно от того же вендора.

Гораздо более увлекательным и интересным является подход VMware. В рамках недавнего анонса мажорного релиза своей платформы виртуализации vSphere 7 компания анонсировала публичный релиз Project Pacific, также стали доступны технические детали реализации.

Так как изначально vSphere и весь функционал платформы заточен под виртуальные машины, а контейнеры исполняются в ОС, то Project Pacific реализовывает интерфейс оркестрации контейнеров, представляя платформе именно ВМ. Для разработчика при этом доступен ABI (Application Binary Interface) по управлению контейнерами, хотя на самом деле это специальный компонент, разработанный VMware и называемый Spherelet, а не Kubelet как оригинальный управляющий компонент.

Описанный подход даёт сплошные плюсы для всех: разработчики получают доступ к своим контейнерам, администраторы и владельцы инфраструктуры отвечают на требования бизнеса без роста сложности и затрат. Kubernetes входит в крупный бизнес который теперь может использовать модную технологию понятным способом.

В итоге, перспектива видится очень радостной, несмотря на определённую "смерть", ванильный K8 получает внимание и развитие как от конечных заказчиков так и вендоров, а вся необходимая функциональность выносится во внешние модули. На данный момент кажется, что продукт всё таки постигнет скорее судьба Linux чем OpenStack - вносят код и используют продукт все и вся, а не пишут код те немногие кто используют OpenStack в науке или продают под NFV.

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