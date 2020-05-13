Выручка «Яндекса» за I квартал выросла на 26% – до 604,7 млн долл.

13 мая 2020 г., 15:25

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Компания «Яндекс» объявила неаудированные финансовые результаты за первый квартал. Консолидированная выручка компании выросла на 26% в годовом сопоставлении – до 604,7 млн долл. Чистая прибыль увеличилась на 76% и составила 70,7 млн долл. Рентабельность по чистой прибыли – 11,7%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) снизилась на 5% – до 66,2 млн долл. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос на 13% – до 156,3 млн долл.

Выручка от продажи интернет-рекламы увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 г. и составила 64% от общей выручки компании в первой четверти 2020 г. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети».

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», в первом квартале 2020 г. выросла на 49% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 г. и составила 24% в структуре общей выручки компании, тогда как в первом квартале прошлого года она составляла 20%. Такой результат в основном обусловлен ростом сервиса онлайн-заказа такси, в частности увеличением количества поездок, ростом фудтех-направления, которое включает сервисы «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», и быстрым развитием сервиса «Яндекс.Такси для бизнеса».

Прочие доходы в первом квартале выросли по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 г. на 111% и составили 12% от общей выручки компании. Этот рост связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Драйв», ростом доходов «Медиасервисов» от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Число поездок сервиса «Такси» выросло на 40% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 г.

Число подписчиков «Медиасервисов» на конец первого квартала 2020 г. достигло 4,3 млн.

Ежедневная аудитория «Яндекс.Дзена» в марте составила 14,6 млн. пользователей и увеличилась на 57% по сравнению с аналогичным показателем за март 2019 г.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса запущена «Яндекс.Школа» – платформа, объединяющая все ключевые образовательные проекты «Яндекса» и предлагающая полноценное дистанционное обучение для учеников 5-11 классов по 15 предметам с видеотрансляцией занятий и групповыми чатами.

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