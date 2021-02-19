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Выручка MediaTek за январь достигла 1,26 млрд долл.

19 февраля 2021 г., 16:24

Как сообщает издание Digitimes, компания MediaTek подвела итоги продаж в январе и они оказались рекордными, в годовом измерении рост составил 78,3 %.

Продажи за месяц достигли 1,26 млрд долл.

Что касается итогов всего квартала, то MediaTek прогнозирует рост на 8% по сравнению с таким же периодом в 2020 г. - до 3,72 млрд долл.

Отмечается, что продажи чипов MediaTek растут по мере того, как производители смартфонов выводят на рынок модели с поддержкой 5G.

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