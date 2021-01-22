Выручка Intel за квартал упала на 1%, но по итогам года выросла на 8% до 77,9 млрд долл.

22 января 2021 г., 9:45

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Компания Intel в четверг представила финансовые результаты по итогам деятельности в четвертом квартале.



Стоит отметить, что это был отчет, последний из представленных Бобом Своном в роли генерального директора. Бывший генеральный директор VMware Пэт Гелсингер вступает в должность генерального директора Intel 15 февраля.



Квартальный доход компании составил 19,98 млрд долл, что оказалось на 1% ниже в годовом сравнении. Впрочем аналитики предполагали намного худшие показатели — выручку на уровне 17,45 млрд долл.



Прибыль на акцию также оказалась лучше прогнозов — 1,52 долл. против 1,1 долл.

Intel также увеличила денежные дивиденды на 5% до 1,39 долл. на акцию.

Поэтому после объявления результатов квартала акции компании выросли в цене на 6%.



Intel заявила, что рост продаж ПК помог превзойти и ее собственные ожидания. Было продано на 33% больше ПК с чипами Intel, чем за тот же период прошлого года, особенно ноутбуков. Продажи подразделения Client Computing Group, отвечающего за это выросли в годовом сравнении на 9% до 10,9 млрд долл. в прошедшем квартале.



Еще одно подразделение, которое росло - Mobileye, тут продажи увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 333 млн долл. Но направление, которое занимается технологиями для самоуправляемых автомобилей по-прежнему вносит лишь небольшую лепту в общие продажи компании - лишь 967 млн долл. в год.



А вот Data Center Group, одно из ключевых и отвечающее за чипы для серверов, показало снижение продаж на 16% до 6,1 млрд долл.



Общая квартальная прибыль Intel сократилась в четвертом квартале на 15% с 6,9 млрд долл. год назад до 5,9 млрд долл. Впрочем в целом за год заработок компании все же вырос на 3% - до 22,4 млрд долл. по сравнению с прибылью в 2019 г. 21,8 млрд долл.



Что касается общей годовой выручки, то она поднялась по итогам 2020 г. на 8% до 77,9 млрд долл. с 72 млрд долл. год назад.

Что касается прогнозов по выручке, чистой прибыли на акцию и операционной марже по результатам за первый квартал, то они понизились по сравнению с прошлым годом.

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