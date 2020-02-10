Выручка Fortinet в 2019 г. выросла на 20% и достигла 2,16 млрд. долл.

10 февраля 2020 г., 14:45

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Компания Fortinet объявила финансовые результаты за IV квартал, завершившийся 31 декабря, и за весь 2019 г. Общая выручка поставщика решений в области ИБ с октября по декабрь прошлого года выросла в годовом сопоставлении на 21% и составила 614,4 млн. долл. При этом доход от продуктовых продаж увеличился на 195 и достиг 238,8 млн. долл., а объем заказов (billings) – на 24% – до 802,3 млн. долл.

Доход за весь 2019 г. составил 2,16 млрд. долл., увеличившись на 20% относительно 2018 г. Выручка от продуктовых продаж выросла на 17% и составила 788,5 млн. долл., а объем заказов (billings) повысился на 21% – до 2,6 млрд. долл.

«Наша передовая архитектура с запатентованной технологией SPU дает нам значительное преимущество в производительности по сравнению с конкурентами, о чем свидетельствуют наши рейтинги безопасности, и позволяет добавлять дополнительные функции в наши продукты, – отметил Кен Кси, основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании. – Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать расширять нашу долю рынка, инвестируя в сетевую безопасность, развитие платформы Security Fabric и инноваций в области 5G, IoT, пограничной и облачной безопасности».

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