Выручка Check Point за 2019 г. выросла на 4% и вплотную приблизилась к 2 млрд. долл.

11 февраля 2020 г., 11:45

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Компания Check Point Software Technologies объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 г. и подвела итоги 2019 финансового года. Выручка в четвертой четверти 2019 г. выросла на 3% в годовом сопоставлении и достигла 544 млн долл. Операционный доход по GAAP составил 249 млн долл., а non-GAAP – 280 млн долл. Выручка за 2019 финансовый год повысилась на 4% и достигла 1,995 млн долл. Операционный доход по GAAP составил 882 млн долл., соответственно non-GAAP – 1,003 млн долл.

«Мы завершили десятилетие с выручкой почти в два миллиарда долларов в год и более чем одним миллиардом долларов операционного дохода (non-GAAP). За десять лет мы представили новую модель Security-as-a-Service, которая предоставляет самые продвинутые технологии в области кибербезопасности. В 2019 г. доход от подписок достиг более шестисот миллионов долларов, чему способствовали облачные, мобильные и иные ведущие технологии предотвращения угроз нулевого дня, – отмечает Гил Швед (Gil Shwed), основатель и исполнительный директор Check Point Software Technologies. – Новое десятилетие мы начали с представления Infinity Next, самой комплексной в отрасли платформы кибербезопасности с более чем 60 технологиями защиты, которые поддерживают более 50 типов активов, включая операционные системы, облачные рабочие нагрузки, сети любого типа, IoT и мобильные устройства».

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